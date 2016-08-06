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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین:

ظرفیت شهروندان در بازیافت زباله استفاده نشده است

ظرفیت شهروندان در بازیافت زباله استفاده نشده است

قزوین- رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین گفت: شهروندان، مهمترین سرمایه گذار در ساماندهی، بازیافت و پسماند زباله به شمار می‌آیند و متأسفانه از ظرفیت آنان به خوبی استفاده نشده است.

فاطمه اشدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهروندان مهمترین و ارزنده‌ترین سرمایه‌گذار به منظور سرمایه‌گذاری در ساماندهی، بازیافت و پسماند زباله‌ها به شمار می‌آیند، افزود: متأسفانه متولیان امر در روند سرمایه گذاری حوزه زباله و بازیافت از ظرفیت شهروندان به درستی استفاده نکردند.

وی بیان کرد: اگر مسئولان با اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی میزان تمایل و انگیزه شهروندان را نسبت به سلامت خود، خانواده و جامعه افزایش دهند، آنان نسبت به تفکیک زباله از مبدأ همکاری صحیح و جدی خواهند داشت و عوارض پسماند آنها مشمول ۱۰۰درصد بخشودگی می‌شود.

این عضو شورا با تأکید براینکه مشارکت شهروندان در امور شهری و به‌ویژه بازیافت تأثیر بسزایی در تحقق توسعه پایدار خواهد داشت، افزود: چراکه با این روند، سرمایه گذاری برای شهروندان که سرمایه‌های اصلی شهر هستند، صورت می‌گیرد و نتیجه همکاری آنها با متولیان امر، به نفع محل زندگی آنان خواهد بود.

اشدری در پایان پیشنهاد داد: با بخشودگی عوارض پسماند طبق یک فرآیند فرهنگی و اجتماعی، نسبت به تشویق شهروندانی که به عنوان سرمایه گذار اصلی تفکیک زباله خشک و تر نهایت همکاری را به عمل آوردند، اقدام شود.

کد مطلب 3733132

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