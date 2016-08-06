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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸

رئیس فنی و حرفه‌ای گناوه:

برگزاری دوره کمک‌های اولیه برای کارآموزان فنی و حرفه‌ای گناوه

برگزاری دوره کمک‌های اولیه برای کارآموزان فنی و حرفه‌ای گناوه

بوشهر - رئیس آموزش فنی و حرفه ای گناوه از برگزاری دوره کمک‌های اولیه برای کارآموزان فنی و حرفه‌ای گناوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، محمدحسین هنرکار در نشست با مسئول آموزش جمعیت هلال احمر شهرستان گفت: در راستای ارتقای مهارت های امدادی کارآموزان، مربیان و پرسنل مراکز آموزش فنی و حرفه ای کارگاه‌های آموزشی تحت عنوان امداد و کمک‌های اولیه با همکاری جمعیت هلال احمرشهرستان درمرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این دوره را، آشنایی با مقوله های کمکهای اولیه مقدماتی مانند شکستگی ها، سوختگی ها، خونریزی ها، و خفگی ها و همچنین آشنایی با انواع بیماریها در مواقع اضطراری و تصادفات جاده ای و پیشگیری از مرگ و میرهایی که در اثر سهل انگاری در حوادث طبیعی یا غیر طبیعی بوجود می آید عنوان کرد.

غلامی مسئول آموزش جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه اظهار داشت: باتوجه به کارگاه‌های  آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای و کار عملی با دستگاهها و وسایل آموزشی، یکسری خطرات در حین کار عملی کارآموزان را تهدید می نماید که برگزاری و آموزش در اینگونه کلاسها از خطرات احتمالی جلوگیری کرده و اگر موردی رخ دهد با آموزش امداد و کمکهای اولیه این مشکلات برطرف می شود.

کد مطلب 3733133

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