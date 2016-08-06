اشتباهات مدافعان استقلال قابل بخشش نیست

صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد خط دفاع استقلال در سه بازی لیگ برتر، گفت: بر خلاف دو بازی گذشته استقلال در دیدار مقابل نفت آبادان بازی خوبی از خود ارائه کرد، اما باز هم مانند دو دیدار قبل در دقایق پایانی خط دفاعی این تیم دچار اشتباهات فاحشی شد. استقلال که می توانست در پایان این دیدار یک پیروزی خوب را به دست آورد، به دلیل اشتباهات خط دفاعی اش مقابل تیمی که تازه به لیگ برتر آمده بازی را واگذار کرد و ۳ امتیاز را از دست داد.

وی تاکید کرد: کادر فنی و خصوصا علیرضا منصوریان بهتر از هرکس دیگر می دانند علت ضعف خط دفاعی تیمش در دقایق پایانی چیست و چرا به راحتی دروازه استقلال باز می شود. به نظرم گل اول نفت را باید به حساب اشتباه مدافعان استقلال گذاشت نه تیزهوشی مهاجم نفت! اگر استقلال بخواهد چنین روندی را ادامه دهد، شرایط امتیازگیری اش بازی به بازی سخت خواهد شد و این مسئله می تواند در روند آبی پوشان تاثیر منفی به‌سزایی بگذارد.

ورمزیار در ادامه خاطرنشان کرد: بازیکنان خط دفاع استقلال همگی با تجربه بوده و مدت ها در لیگ برتر بازی می کنند، اما نمی دانم چرا اینقدر در دقایق پایانی مسابقات لیگ دچار سردرگمی می شوند و به راحتی به مهاجمان حریف فرصت گل‌زنی می‌دهند.

وی تصریح کرد: امیدوارم تا قبل از دیدار مقابل پیکان، خط دفاع استقلال به هماهنگی لازم برسد تا منصوریان با خیال آسوده‌تر لیگ را ادامه دهد.

مربی پیشین استقلال در پایان با اشاره به حضور پرشور هواداران استقلال در بازی با نفت آبادان، گفت: من به عنوان کسی که سال ها در استقلال بازی کرده و مربی بوده ام، باید از هوادارانی که روز گذشته در ورزشگاه بودند و با تمام توان تیمشان را تشویق کردند و حتی پس از شکست باز هم سرمربی‌شان را حمایت کردند، تشکر کنم.