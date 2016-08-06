کشف ۲۰ فقره سرقت در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سردار نورعلی یاری اظهار داشت: پس از وقوع چند فقره سرقت منزل درروزهای گذشته موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: پس از چند روز کار اطلاعاتی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی و کنترل افراد سابقه دار سر نخ هایی از رد پای سارق حرفه ای در این پرونده باز شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: کنترل نامحسوس پلیس و هوشیاری ماموران مخفیگاه سارق شناسایی و تحت کنترل در آمد.

وی اضافه کرد: پس از شناسایی متهم و در یک عملیات موفق پلیسی سارق سابقه دارکه در امر سرقت منزل فعالیت داشت دستگیر و به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

وی با بیان اینکه امنیت مطالبه و حق طبیعی مردم عزیز استان است، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سردار یاری در پایان عدم رعایت نکات ایمنی را مهمترین عامل سوء استفاده سارقان عنوان کرد و گفت: درصورت مشاهده افراد مشکوک سریع با مرکز فوریتهای پلیس۱۱۰ تماس بگیرید.