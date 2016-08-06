به گزارش خبرگاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، حمزه اعتماد در نشست با سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای، استفاده کارکنان دستگاه های اجرایی از امکانات و تجهیزات مرکز آموزش فنی و حرفه ای را گامی موثر در بهره وری کارکنان دولت برشمرد و خواستار برنامه ریزی لازم برای برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان دستگاه های اجرایی در سطح شهرستان شد.

وی گسترش آموزش های مهارتی را راهکاری مناسب در جهت رسیدن به توسعه و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در سطح شهرستان خواند و گفت: یکی از ارکان اصلی توسعه تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد است که اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر با جدیت در حال پیگیری این موضوع است.

حسن موسوی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیر در این نشست ابتدا به ارایه گزارش عملکرد مرکز در چهار ماهه نخست سال جاری پرداخت و با اشاره به توسعه آموزش های مهارتی در روستاهای شهرستان گفت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دیر در سال ۹۴ در راستای توانمندسازی روستاییان و عشایر در سطح استان رتبه اول را به دست آورده است.