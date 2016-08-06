به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد، برای پوشش اخبار المپیک ریو از روباتی با نام «هلیوگراف» استفاده می کند که با داشتن هوش مصنوعی قادر به مخابره اخبار است.

این روبات با داشتن نرم افزار منحصر به فردی تمامی اطلاعات ورزشی را از شرکت Stats.com می گیرد و آنها را به نقل قول های کوتاه تبدیل می کند.

هدف از بکارگیری هلیوگراف، قرار دادن بیش از ۳۰۰ اخبار به صورت زنده و ۶۰۰ خبر به روز رسانی شده بر روی توئیتر واشنگتن پست، اکو و مسنجر در طول برگزاری مسابقات المپیک است.

به گفته مسئولین روزنامه واشنگتن پست، این روبات نمی تواند جای خبرنگار را بگیرد و برای تسریع و پوشش لحظه به لحظه رویدادهای المپیک از آن استفاده می شود.

هلیوگراف، اخبار خود را بین یک تا سه جمله مخابره می کند.

این روبات خبرنگار دارای مکانیزم امنیتی برای کنترل داده ها است. به عبارت دیگر تمامی اطلاعات به صورت خودکار توسط «هلیوگراف» تحلیل می شوند.

در صورت هرگونه رویت اخبار مشکوک، هلیوگراف آنها را به دفتر تحریریه ارسال می کند تا در صورت تایید، مخابره شوند.