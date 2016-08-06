به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضائیان که چند روز پیش با حضور در باشگاه پرسپولیس مذاکراتی را برای بازگشت به جمع سرخ‌پوشان با مسئولان این باشگاه انجام داد، روز گذشته قراردادش را با باشگاه ریزه اسپور ترکیه فسخ کرد و احتمالا طی امروز و فردا شرایط برای بازگشت وی به پرسپولیس مهیا می‌شود.

البته بازگشت رضائیان به پرسپولیس در شرایطی در حال نهایی شدن است که برانکو ایوانکوویچ به صراحت اعلام کرده است جایی برای این بازیکن در لیست پرسپولیس وجود ندارد و فهرست بازیکنان بزرگسال تیمش تکمیل است.

از ابتدای این فصل و حتی سال گذشته شائبات زیادی مبنی بر نقش پررنگ مدیریت باشگاه پرسپولیس در جذب بازیکنان مختلف مطرح شده ولی برانکو به خاطر اینکه تیمش از حاشیه دور باشد، بارها خطاب به خبرنگاران اعلام کرد که تمام بازیکنان با نظر خودش جذب شده است.

خیلی از کارشناسان و پیشکسوتان پرسپولیس تاکید دارند که رامین رضائیان بازیکن خوبی است و به کار پرسپولیس در این فصل می‌آید اما نکته ای که مشخص است این است که برانکو، مرد اول فنی نیمکت پرسپولیس بارها اعلام کرده جایی برای این بازیکن ندارد و حاضر نیست به خاطر رضائیان نام بازیکنان دیگر را از لیست پرسپولیس خارج کند.

با این حال به نظر می‌رسد بازگشت رامین رضائیان به پرسپولیس با نظر مدیران باشگاه مراحل خودش را طی می‌کند و به احتمال قریب به یقین «آنتونی گولج» مدافع استرالیایی سرخ‌ها قربانی این تصمیم باشگاه و مدیریت خواهد بود.

باید دید که برانکو اینبار هم از موضعش کوتاه می‌آید و باز هم می‌گوید رامین با نظر وی جذب شده است یا این بار به این تصمیم باشگاه که به نوعی دخالت در کار فنی است، واکنش نشان می‌دهد.