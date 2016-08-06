معاون وزارت خارجه افغانستان با سفیر چین دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اقتصادی «ودصم»، «نصیراحمد اندیشه»، معاون مالی و اداری وزارت امورخارجه افغانستان با «یاو جینگ»، سفیر چین در کابل دیدار کرد.

سفیر چین در این دیدار ضمن اشاره به برنامه آموزشی مشترک سه جانبه افغانستان، چین و آمریکا برای دیپلمات های جوان افغانستان گفت که در مدت حضورش در پکن با مسئولین بخش آموزش وزارت امور خارجه چین نیز دیداری داشته است.

وی ضمن اشاره به اجرای برنامه آموزشی کوتاه مدت برای ارتقای ظرفیت بخش های کنسولی، اداری و منابع انسانی وزارت امور خارجه افغانستان، از مساعدت ۱۵ میلیون ین برای مبارزه با حوادث طبیعی به نهادهای افغانستان نیز خبر داد.

نصیر احمد اندیشه، معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه افغانستان در مورد برنامه آموزشی مشترک سه جانبه افغانستان، چین و آمریکا برای دیپلمات های جوان افغانستان گفت: این برنامه در راستای ارتقای ظرفیت بخش دیپلماتیک وزارت امور خارجه افغانستان خیلی موثر بوده و مرحله انتخاب و معرفی متقاضیان جهت شرکت در این دوره کوتاه مدت به اتمام رسیده است.

وی در ادامه پیشنهاد کرد تا کشور چین در برنامه های آموزش زبان چینی و همچنین برگزاری دوره های کوتاه مدت تکنولوژی اطلاعاتی، وزارت امور خارجه افغانستان را در برنامه های آتی خود در نظر بگیرد.