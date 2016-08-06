مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری قزوین از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی منتظری مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری قزوین به همراه آرش شایسته نیا مدیر روابط عمومی سازمان صبح روز شنبه به مناسبت روز خبرنگار در دفتر سرپرستی خبرگزاری مهر قزوین حضور یافت و از خدمات فعالان رسانه تشکر کرد.

منتظری در این بازدید گفت: خوشبختانه خبرگزاری مهر توانسته با حضور بموقع در بیشتر مراسم و رویدادهای خبری با نگاهی دلسوزانه و حرفه ای به رسالت خود عمل کند و کیفیت اخبار و گزارش های این رسانه بسیار خوب و قابل توجه است.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری قزوین تصریح کرد: از این که از سیاسی کاری دور هستید و به خبر توجه دارید ارزشمند است و امیدواریم این روند را همچنان ادامه دهید تا الگویی برای دیگران هم باشید.

وی اضافه کرد: در حال حاضر روزانه ۲۵۰ تن زباله در شهر قزوین تولید می شود که ساماندهی بهداشتی آنها در دستور کار قرار دارد و در کنار دهها خدمت دیگر مانند مقابله و ساماندهی روان آبها، اتلاف سگ های ولگرد، مبارزه با موش، در بسته های کاملی در خدمت شهروندان هستیم که این فعالیتها نیازمند اطلاع رسانی مناسب است.

منتظری اضافه کرد: انعکاس خبرها و فعالیتهای سازمان پسماند چون با سلامت مردم سروکار دارد برای ما بسیار اهمیت دارد و از خبرگزاری مهر به عنوان رسانه ای وزین و تاثیرگذار انتظار داریم همکاری بیشتری با این سازمان داشته باشد.

وی گفت: توقع داریم دیدگاه مردم را هم به ما منعکس کنید تا بتوانیم با شناسایی نیازها و مشکلات برای حل آنها اقدام کنیم.

در ادامه محمدرضا جباری سرپرست خبرگزاری مهر استان هم ضمن تشکر از حضور مدیران در دفتر این رسانه گفت: در موضوعاتی که با سلامت مردم ارتباط نزدیک دارد آماده همکاری رسانه ای هستیم و امیدواریم بتوانیم در فرهنگ سازی نقش بیشتری ایفا کنیم.

وی افزود: در گزارش امروز خود در خبرگزاری مهر به موضوع زباله سوزها پرداخته ایم که نشان می دهد ما نیز دغدغه زیست محیطی و سلامت مردم را داریم و معمولا گزارش های ما منطبق بر نیازهای اجتماعی و مشکلاتی است که مردم با آن مواجهند و دغدغه عمومی است.

سرپرست خبرگزاری مهر قزوین یادآورشد: امیدواریم در کنار رسالت سنگین اطلاع رسانی در فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه در مردم برای اهمیت دادن به موضوعاتی که با سلامت مردم سروکار دارد کمک کنیم تا استانی سالم داشته باشیم و هزینه های زندگی بویژه در حوزه بهداشت و درمان کاهش یابد.

در این بازدید لوح یادبودی به همکاران خبرگزاری مهر اهدا شد.