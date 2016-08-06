۱۸ پروژه در حاشیه شهر مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این ۱۸ پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال شامل پروژه‌های منطقه ۷ شهرداری مشهد از جمله سالن ورزشی شهدای قیام گوهرشاد، مجموعه ورزشی رو باز تعاون، نقاشی دیواری سطح یک، حمام و رستوران بوسان زائرپذیر غدیر، احداث بوستان قائم۲۶، احداث بوستان پروین اعتصامی، سیستم نظارت تصویری، تجهیزات آلاچیق‌ها، احداث بوستان شهرک عسکریه، احداث خیابان ۳۰ متری معاینه فنی، بازسازی کانال خیابان فداییان اسلام، آسفالت معابر سطح منطقه و انواع پروژه‌های عمرانی است که ظهر امروز به بهره‌برداری رسید.

همچنین فاز یک کمربند سبز شمالی(کشف رود)، بوستان کنه بیست، بوستان محمودآباد و پروژه مشارکتی ۱۳۲ واحدی محمدیه نیز از دیگر پروژه‌های شهری قابل افتتاح در این مراسم بود.