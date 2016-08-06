سرلشکر صفوی انتصاب وحیدی به ریاست دانشگاه دفاع ملی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری، طی پیامی انتصاب سردار احمد وحیدی را به ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«بسمه تعالی

برادر گرامی و ارجمند سردار سرتیپ پاسدار مهندس احمد وحیدی

ریاست محترم دانشگاه عالی دفاع ملی

سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت رییس دانشگاه عالی دفاع ملی که با مُهر تأیید فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی) رقم خورد، موجب خرسندی گردید.

جایگاه منحصربفرد دانشگاه عالی دفاع ملی در ارتقاء علمی فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح و مدیران سه قوه در سطوح عالی و راهبردی و تعامل سازنده و کارآمد با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی نیازمند الزاماتی از جمله مدیریت عالی در راس آن مجموعه آموزشی و پژوهشی است.

توجه ویژه به نیازمندیهای آموزشی و پشتوانه علمی مورد نیاز نیروهای مسلح در سطوح راهبردی می تواند در کارآمدی هر چه بیشتر آن دانشگاه موثر باشد.

اجرائی کردن و تدوین راهبردها و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا در حوزه دفاعی کشور، در سرفصل‌های آموزشی و پژوهشی و انتقال آن به فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح و مدیران سه قوه از الزامات هدفمند کردن فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی است.

اکنون که سکانداری و ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی به دستان فردی انقلابی و فرمانده‌ای مومن، خردمند و شجاع و دارای بینش راهبردی نسبت به مسائل جهانی و منطقه‌ای، با سوابق ارزشمند در سپاه و دوران دفاع مقدس و وزارت دفاع سپرده شده است، اینجانب این انتصاب را در این مسئولیت خطیر به جنابعالی تبریک گفته و از خداوند توفیق‌تان را در خدمت گذاری هر چه بیشتر تحت عنایات خاصه حضرت ولیعصر(عج) و تبعیت از فرامین و منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) خواستارم.»