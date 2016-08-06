سالانه ۷۰۰ هکتار باغ در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

جعفر گوهرگانی به خبرنگار مهر گفت: در سال ۹۴ ۸۳۰هکتار باغ در مناطق سردسیری وگرمسیری احداث شده است.
وی افزود: این میزان در سال ۹۲ حدود ۶۳۹ هکتار و در سال ۹۳ حدود ۷۵۳ هکتار بوده است.
گوهرگانی همچنین کشت دانه های روغنی را از مهمترین اولویت های کشاورزی عنوان کرد وگفت:برای سال ۹۵ و۹۶ تولید حداقل هزار تن کلزا پیش بینی شده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: در این زمینه ۱۵۰ تن کلزا از کشاورزان استان خرید تضمینی شده است.
وی افزود: سرمایه گذاری بر روی دانه های روغنی می تواند ظرفیت های کشاورزی استان در این بخش را هرچه بهتر شکوفا کند.
گوهرگانی همچنین عنوان کرد: تولید گوشت قرمز در استان، در سال ۹۲ حداکثر ۱۳هزار و۱۰۰ تن بوده است.
وی افزود: تولید گوشت قرمز در استان در سال ۹۴ به ۱۴ هزار تن رسید.
گوهرگانی با بیان اینکه استعداد خوبی برای تولید عسل در استان کهگیلویه وبویراحمد وجود دارد،گفت: در سال ۹۵ تولید ۹۲۰ تن عسل در استان پیش بینی شد است.
مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد همچنین بیان کرد: در سه سال گذشته ۲۴ واحد تولید مرغ در استان به بهره برداری رسید که باعث افزایش تولید یک هزار تا دوهزارتن مرغ در استان گردید.
وی افزود: در سال ۹۴ هشت هزار و۴۰۰ تن گوشت مرغ در استان تولید شد.
مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه گفت: ظرفیت بالایی در بخش آبزی پروری در استان وجود دارد که در از این حیث مقام سوم کشور را با تولید ۱۳هزار تن در سال ۹۴ کسب کرده ایم .
وی افزود: هم اکنون ۲۰۲ واحد فعال در زمینه آبزی پروری در استان وجود دارد .
گوهرگانی اضافه کرد: چهار واحد آبزی پروری نیز در روزهای آتی به بهره برداری خواهند رسید.
نظر شما