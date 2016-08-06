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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

در سال تحصیلی جدید؛

۲۰۰ کلاس درس به آموزش‌وپرورش خراسان شمالی تحویل می‌شود

۲۰۰ کلاس درس به آموزش‌وپرورش خراسان شمالی تحویل می‌شود

بجنورد - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی گفت: تا پایان امسال ۲۰۰ کلاس درس به آموزش‌وپرورش این استان تحویل داده می‌شود.

ابوالقاسم بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه سال گذشته ۵۰۰ کلاس درس به آموزش‌وپرورش استان تحویل داده‌شده و تا پایان سال ۹۵ نیز ۲۰۰ کلاس درس دیگر برای بهره‌برداری آماده می‌شود.

بابایی افزود: در سال ۹۶ نیز ۳۰۰ کلاس درس دیگر از محل اعتبارات سفر کاروان دولت به این استان تحویل داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: با اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته و با اجرایی شدن پروژه‌های سفر رهبر معظم انقلاب به این استان، درصد کلاس‌های تخریبی در استان به ۱۵ درصد کاهش‌یافته است.

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان گفت: میزان کلاس‌های تخریبی در سال‌های نخست تأسیس خراسان شمالی و در سال ۸۴ حدود ۴۰ درصد بوده است اما اکنون این رقم به ۱۵ درصد کاهش‌یافته است.

وی بابیان اینکه در این مدت یک هزار و ۴۰۰ کلاس درس تحویل‌شده است، افزود: در دولت یازدهم نیز قرار است یک هزار کلاس درس فرسوده در استان نوسازی شود.

وی به اعتبارات اداره کل نوسازی در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به تخریب و بازسازی مدارس استان اختصاص‌یافته بود که تنها ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن محقق شد.

بابایی گفت: بر اساس توافق میان استان و وزیر آموزش‌وپرورش، قراراست ۸۸ کلاس درس در استان بازسازی و یا تخریب شود.

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس خراسان شمالی افزود: امسال برای تخریب و بازسازی ۲۲ کلاس درس، یک میلیارد تومان ابلاغ‌شده است و قرار است آموزش‌وپرورش استان عرصه و فضای پروژه‌ها را معرفی تا اجرای آن آغاز شود.

وی به ساخت مجتمع‌های در حال ساخت نیز اشاره کرد و گفت: اکنون ساخت دو مجتمع حیاط طیبه دراستان در حال اجرا است که امید می‌رود با تخصیص به‌موقع اعتبار این دو پروژه تا مهر سال ۹۶ به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 3733173

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