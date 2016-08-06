ابوالقاسم بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه سال گذشته ۵۰۰ کلاس درس به آموزشوپرورش استان تحویل دادهشده و تا پایان سال ۹۵ نیز ۲۰۰ کلاس درس دیگر برای بهرهبرداری آماده میشود.
بابایی افزود: در سال ۹۶ نیز ۳۰۰ کلاس درس دیگر از محل اعتبارات سفر کاروان دولت به این استان تحویل داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: با اقدامات انجامشده در سالهای گذشته و با اجرایی شدن پروژههای سفر رهبر معظم انقلاب به این استان، درصد کلاسهای تخریبی در استان به ۱۵ درصد کاهشیافته است.
مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان گفت: میزان کلاسهای تخریبی در سالهای نخست تأسیس خراسان شمالی و در سال ۸۴ حدود ۴۰ درصد بوده است اما اکنون این رقم به ۱۵ درصد کاهشیافته است.
وی بابیان اینکه در این مدت یک هزار و ۴۰۰ کلاس درس تحویلشده است، افزود: در دولت یازدهم نیز قرار است یک هزار کلاس درس فرسوده در استان نوسازی شود.
وی به اعتبارات اداره کل نوسازی در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به تخریب و بازسازی مدارس استان اختصاصیافته بود که تنها ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن محقق شد.
بابایی گفت: بر اساس توافق میان استان و وزیر آموزشوپرورش، قراراست ۸۸ کلاس درس در استان بازسازی و یا تخریب شود.
مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس خراسان شمالی افزود: امسال برای تخریب و بازسازی ۲۲ کلاس درس، یک میلیارد تومان ابلاغشده است و قرار است آموزشوپرورش استان عرصه و فضای پروژهها را معرفی تا اجرای آن آغاز شود.
وی به ساخت مجتمعهای در حال ساخت نیز اشاره کرد و گفت: اکنون ساخت دو مجتمع حیاط طیبه دراستان در حال اجرا است که امید میرود با تخصیص بهموقع اعتبار این دو پروژه تا مهر سال ۹۶ به بهرهبرداری برسد.
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