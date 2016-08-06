نفرات برگزیده جشنواره دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که از ۱۲ مردادماه سال جاری با حضور ۳۰۰‌ دانشجومعلم دختر به میزبانی کلانشهر تبریز کار خود را آغاز کرده، ‌صبح امروز با معرفی نفرات برگزیده در ۲۷ رشته به کار خود خاتمه داد.

فرماندار شهرستان تبریز در حاشیه برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بالاترین سرمایه هر جامعه، نیروی انسانی آن جامعه است، ‌اظهار داشت: توسعه منابع انسانی و توجه به مقوله آموزش، موضوع اهمیت نقش دانشجومعلمان در جامعه را بیش از پیش نمایان می کند چراکه تربیت نیروی انسانی و آموزش فرزندان این مرز و بوم به عهده این قشر از جامعه است.

وی افزود: امروز جامعه فرهنگی ما باید دانش آموزان را به سوی معرفت انسانی و اسلامی سوق داده و اخلاق و تاریخ وتمدن ایران اسلامی را در جهت مسیر فتح قله های علم و دانش آموزش دهند و در تشکیل تمدن نوین اسلامی گامی تأثیرگذار بردارند که این مسئله مستلزم مجاهدت بیش از پیش است.

رحیم شهرتی فر در ادامه با اشاره به چگونگی افول علوم تجربی در جوامع اسلامی در قرن پنجم، اظهار داشت: طبق بررسی های صورت گرفته در این خصوص، بی توجهی به مسئله آموزش فراگیر و همگانی علت این مسئله بود و متأسفانه در آن برهه از زمان به علوم تجربی توجه چندانی نمی شد ولی برعکس در جوامع غربی، از طریق توجه به علوم تجربی و نگاه تخصصی به رشته های مختلف و همچنین کنترل نیروهای طبیعی و بهره گیری از انرژی موجب شتاب گیری پیشرفت در این جامعه شد.

وی همچنین ادامه داد: در غرب نیز توجهی به علوم انسانی نشد که با این حال هر دوجامعه به خطا رفتند اما امروز در جمهوری اسلامی هم به علوم انسانی و هم به علوم تجربی و علم دانش بنیان توجه ویژه ای صورت گرفته که برای تحقق این امر نیازمند توجه ویژه به مسئله آموزش و پرورش دانش آموزان هستیم.

فرآیند ارتقای علمی و مهارتی دانشجومعلمان در برگزاری جشنواره ها

دبیر برگزاری بیست و ششمین دوره جشنواره علمی، ‌ ادبی و هنری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از ارسال سه هزار اثر از سوی یک هزار و ۲۰۰ دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره و بررسی های اولیه، بیش از ۷۰۰ نفر با به دست آوردن حدنصاب امتیاز به مرحله علمی، ادبی و هنری این جشنواره راه یافتند.

سید کامران میر معینی افزود: این مرحله از جشنواره به میزبانی تبریز از ۱۲ تا ۱۶ مردادماه در بخش خواهران برگزار شد و از ۱۸ تا ۲۲ مردادماه در بخش برادران برگزار می شود.

میر معینی همچنین در ادامه با بیان اینکه نفرات برتر به جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاه های کشور که به میزبانی دانشگاه فرهنگیان مشهد مقدس در آبان ماه سال جاری برگزار می شود، راه می یابند، ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان از حیث تعداد رشته (۴۸ رشته) ‌ در برگزاری این گونه جشنواره در بین سایر دانشگاه ها رتبه نخست را از آن خود کرده است که این نشان از ظرفیت و استعداد دانشجویان این دانشگاه است.

وی همچنین ادامه داد: هدف از برگزاری چنین جشنواره هایی فرآیند ارتقای علمی و مهارتی دانشجومعلمان است که امیدواریم در بازه بلندمدت این مهم دست یابیم.

جشنواره میدانی برای ابراز استعدادهاست

رئیس پردیس دانشگاه های فرهنگیان آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشنواره میدانی برای ابراز استعدادهاست، اظهار داشت: برگزاری چنین جشنواره هایی میدانی برای رقابت، میزانی برای تعاتی اندیشه ها، عرصه ای فرحناک برای هنرمایی و فرصتی برای توشه گیری از زندگی طیبه و پاک است.

وی افزود: قسمت نخست این جشنواره در بخش خواهران با همکاری شهرداری تبریز، سازمان میراث و فرهنگی و دانشگاه هنرهای اسلامی به پایان رسید و دانشجومعلمان توانستند در این جشنواره تجربه های مختلفی کسب کنند.

رحیم بدری همچنین در ادامه اظهار داشت: برگزاری جلسات آموزشی و کارگاهی، برگزاری نمایشگاه های متعدد، بازدید از خانه مشروطه تبریز، مسجد کبود و دهکده توریستی کندوان از سایر برنامه های جنبی برگزاری این جشنواره بود.

در پایان این جشنواره در بخش خواهران به نفرات اول در هر ۲۷ رشته مبلغ شش میلیون ریال، نفرات دوم پنج میلیون ریال و نفرات سوم چهار میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره اهدا شد.

گفتنی است، همچنین این جشنواره در بخش برادران با حضور ۲۹۰ دانشجو پسر با ۹۰۰ اثر از ۱۸ مرداد ماه سال جاری تا ۲۲ همین ماه در کلانشهر تبریز برگزار می شود.