به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی ضمن تاکید بر ضرورت ادامه فعالیت تیم فوتبال پدیده مشهد، گفت: هیأت مدیره منصوب‌شده در مجموعه پدیده نسبت به همه تعهدات این مجموعه از جمله تیم فوتبال پدیده مشهد مسئول هستند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشهد در گذشته مرکز قوی ورزش فوتبال تلقی می‌شد ولی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری دچار آسیب و ضربه شد، تصریح کرد: خوشبختانه تیم فوتبال پدیده مشهد توانسته با تلاش بازیکنان در لیگ برتر جایگاه خوبی کسب کند و مشهد را به جایگاه خود بازگرداند.

وی با بیان اینکه توسعه ورزش حرفه‌ای، جوانان را به سمت فعالیت بیشتر در این عرصه سوق می‌دهد، اظهار کرد: باید در مراکز استان‌ها زیرساخت‌ها و شرایط برای فعالیت ورزشکاران فراهم شود زیرا جوانان نیازهای مختلفی در رشته‌های ورزشی دارند.

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از ادامه فعالیت تیم فوتبال پدیده مشهد حمایت خواهم کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، چندی پیش با اعلام خبر بازداشت پهلوان، مالک سابق مجموعه پدیده، بعضی از رسانه‌ها این موضوع را به تیم پدیده ربط دادند و از وضع بحرانی این باشگاه و حتی انحلال این تیم خبر دادند.