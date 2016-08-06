کشف انواع کالای قاچاق میلیاردی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس ،سرهنگ جعفر کردلو افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی ماموران پلیس آگاهی موفق شدند یک دستگاه کامیون کشنده هوو حامل کالای قاچاق را در عوارضی " زنجان – قزوین " شناسایی کنند.

وی ادامه داد: ماموران با ایجاد ایست و بازرسی در عوارضی " زنجان – قزوین " خودرو را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند .

کردلو خاطر نشان کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو ۱۲۵ عدد گوشی تلفن همراه ۲۰۰ کیلو گرم قهوه و ۳۱ هزار انواع داروی قاچاق را کشف کردند.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه ارزش تقریبی کالای کشف شده بیش از یک میلیارد ریال است، اظهار داشت : قاچاق کالا یک معضل اجتماعی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی از آن رنج می­برند در کشور ما نیز قاچاق کالا، بزرگترین خطری است که بخش های مختلف صنعتی و تولیدی کشور را تهدید می­ کند.

مشارکت مردم با پلیس نقش موثری در مهار و کاهش جرائم دارد

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان زنجان مشارکت مردم را در کاهش جرائم موثر عنوان کرد و اظهار کرد: مشارکت مردم برای همکاری تنگاتنگ با پلیس نقش موثری در مهار و کاهش جرائم دارد.

جعفر کردلو خاطرنشان کرد: برقراری نظم و امنیت پایدار در جامعه تنها از طریق راهکارهای انتظامی و استفاده از قوه قهریه فراهم نخواهد شد و اگر می‌خواهیم امنیتی مطلوب و اجتماعی را داشته باشیم باید از روش‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بهره بگیریم.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: مشارکت و همکاری مردم با پلیس جهت تامین امنیت عمومی مستلزم وجود رابطه اعتماد آمیز بین مردم و پلیس است که برگزاری ارتباط های مستقیم با مردم و آشنایی با مسائل و مشکلات آنان باعث افزایش اعتماد مردم به خدمتگذاران خود در مجموعه نیروی انتظامی می شود.

کردلو با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی ، تکریم ارباب رجوع موجب ارتقاء شأن و منزلت پلیس در سطح جامعه است افزود: اقتدار پلیس در سایه اعتماد شهروندان بدست می آید و این اعتماد به نوع برخورد با شهروندان و رعایت حقوق آنان بستگی دارد که می بایست در برخورد ها با سعه صدر وعطوفت رقتار کرد.