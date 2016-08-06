خبرنگاران روحیه انقلابی بودن را در خود تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی صبح شنبه در دیدار با اعضای سازمان بسیج رسانه استان ایلام اظهار داشت: خبرنگاران و جامعه رسانه همواره در طول سال های پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همراه امام و نظام بوده و تلاش کرده اند صدای رسای ملت و بیان کننده اهداف والای نظام اسلامی در ابعاد بین المللی باشند.

وی با تمجید از نقش خبرنگاران در تقویت پایه های انقلاب افزود: تعداد کثیری از این اهالی رسانه در دوران دفاع مقدس در جبهه های حق علیه باطل حضور یافته و منعکس کننده رشادت های رزمندگان اسلام در برابر دشمن بعثی بودند و جمع زیادی از این عزیزان در این راه پرافتخار به درجه رفیع شهادت ، جانبازی و آزادگی نائل آمدند.

امام جمعه ایلام یادآور شد: خبرنگاران در شرایط کنونی نیز رسالت بسیار سنگینی با توجه به حجم وسیع تبلیغات مسموم نظام استکبار علیه ایران اسلامی بر عهده دارند و باید با تمام توام در راستای معرفی نقشه های شوم دشمنان گام برداشته و در جهت تقویت پایه های انقلاب حرکت کنند.

لطفی تاکید کرد: البته تقویت روحیه امید به آینده در میان مردم نباید آنان را از بیان مشکلات در جهت رفع نارسایی ها غافل کند چراکه بیان این معضلات و انتقال آنها به مسئولان در برطرف کردن مشکلات بویژه در حوزه اقتصادی کمک خواهد کرد.

وی اضافه کرد: جامعه شریف خبرنگاری باید در تمامی امور تقوای الهی را سرلوحه رفتار خود قرار دهند و در صورتیکه این موضوع را لحاظ کنند، گام بلندی را برای انجام وظیفه خطیر خود برداشته و خداوند متعال و مردم را نیز از عملکرد خود راضی خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام از خبرنگاران خواست بسط و نهادینه شدن روحیه اقتصاد مقاومتی را که به فرمایش رهبر معظم انقلاب تنها را برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی است، در جهت گیری های خود برجسته کنند.

از مجموع ۵۰ نشریه محلی استان ۲۵ نشریه فعال است و نمایندگی ۷۰ روزنامه سراسری، ۱۴ خبرگزاری و ۲۱ پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مجاز در استان ایلام با ۱۷۵خبرنگار بصورت مستمر فعالیت دارند.