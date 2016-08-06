ابهام در قراردادهای فوتبال پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون یوسفی با اشاره به اینکه انتشار قراردادهای بازیکنان فوتبال در رسانه‌ها موجب شفاف‌سازی اذهان عمومی می‌شود، گفت: در همه جای دنیا رقم قرارداد بازیکنان ورزشی، رسانه‌ای و اعلام عمومی می‌شود. در ایران نیز مسئولان باید با رسانه‌ای کردن رقم‌های واقعی قرادادهای ورزش‌های قهرمانی که بودجه خود را از دولت بودجه دریافت می‌کنند به حل مشکلات ورزش کمک کنند، چراکه به نظر می‌رسد برخی از رقم‌های اعلام شده واقعی نباشند و این عدم صداقت تشویش اذهان عمومی را به دنبال دارد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت برخی از بازیکنان قدیمی فوتبال با رسانه‌ای شدن رقم‌های قراردادها، بر ضرورت این شفاف‌سازی این قرادادها تاکید کرد و افزود: شفاف‌سازی در همه موارد مرتبط با دولت از جمله دریافتی‌های ورزشکاران می‌تواند در ایجاد فضای سالم برای ورزش کشور موثر باشد.

وی همچنین معتقد است هرگونه ابهام در رقم قراردادها و حقوق‌ها، پذیرفتنی نیست به همین دلیل باید با صداقت و شفاف‌سازی، فضا را برای تصمیم‌گیری‌های صحیح مهیا کرد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه بودجه دولت باید صرف ورزش‌های عمومی شود، گفت: رقم‌های بالایی که به فوتبال کشور سرازیر شده‌اند، نه تنها ارتقاء کیفیت این ورزش را به دنبال نداشته بلکه با کاهش کیفیت، استعداد و خلاقیت بازیکنان، رشد "رانت" را نیز موجب شده است.

یوسفی ادامه داد: در گذشته که پول چندانی در فوتبال نبود بازیکنان بر اساس استعداد ذاتی رشد می‌کردند و موفقیت‌های بیشتری نیز نصیب فوتبال کشور می‌شد اما اکنون بر اساس نوع ارتباط با کشورهای دیگر و مسائل مالی پیشرفت می‌کنند و استعداد ذاتی در درجات بعدی قرار گرفته است.

عضو فراکسیون ورزش مجلس در پایان بیان کرد: این رقم‌های بی‌حساب و کتاب در فوتبال محل آسیب است و مشکلی را از این ورزش در سنوات گذشته حل نکرده است.