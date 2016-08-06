رقابت های دسته اول تنیس روی میز کشور در قزوین آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دسته اول تنیس روی میز کشور از فردا به مدت دو روز در خانه تنیس روی میز غدیر قزوین برگزار می شود.

در این رقابتها پس از رودررویی ورزشکاران تعداد ۷ بازیکن برتر به رقابت های دسته برتر کشور صعود می کنند.

حمیدرضا طاهرخانی تنها نماینده استان در این رقابت هاست.

پایان رقابت های هاپکیدو با قهرمانی تیم قزوین

در پایان این رقابت ها تیم قزوین قهرمان شد، تیم های گیلان و زنجان هم دوم و سوم شدند.

این رقابت ها با شرکت ۱۵۰ ورزشکار از ۱۱ استان قزوین، البرز، تهران، زنجان، گیلان، آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان، خراسان، مازندران و قم برای اولین بار در سالن ورزشی ۲۲ بهمن قزوین برگزار شد.

نفرات منتخب با نظر کمیته فنی به اردوی تیم ملی جهت اعزام به رقابت های برون مرزی دعوت می شوند.

مجمع هیئت فوتبال فردا برگزار می شود

با نظر فدراسیون فوتبال و هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان، مجمع هیئت فوتبال که قرار بود روز سه شنبه برگزار شود به فردا موکول شده است.

این مجمع با ۶ کاندید عصر فردا در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار می شود.

هیئت فوتبال چند ماه است بصورت سرپرستی فعالیت می کند.

درخشش کماندران استان در رقابت های قهرمانی کشور

در پایان رقابت های قهرمانی کشور در دو بخش ریکرو و کامپوند تیم قزوین به یک عنوان قهرمانی و یک مقام نایب قهرمانی تیمی دست یافت.

استان قزوین برای نخستین بار در بخش ریکرو با ترکیب سجاد مجیدی، علی نادری و علیرضا کاکاوند اول شد و تیم کامپوند هم با ترکیب اسماعیل عبادی، محمدصالح پالیزبان و امید کیایی بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

در بخش انفرادی این مسابقات که در شهر زنجان برگزار شد، اسماعیل عبادی توانست عنوان قهرمانی کامپوند را کسب کند

درخشش کاراته استان در رقابت های شوتوکان قهرمانی کشور

در پایان رقابت های کاراته سبک شوتوکان i.s.k.f تیم استان به دو نشان طلا، دو مقانم دومی و یک عنوان سومی دست یافت.

در این رقابت ها میثم رشوند و عرفان سلخوری طلایی شدند، حسن براری و امیرحسین بهرامی به نایب قهرمانی دست یافتند و امین بهبودیان هم به مقام سومی رسید.

تیم استان قزوین را در این رقابتها که در استان اصفهان برگزار شد، قهرمان یوسفی بعنوان مربی و سرپرست همراهی می کرد.

تیم والیبال بانوان استان راهی رقابت های قهرمانی کشور شد

تیم منتخب استان در گروه ب این رقابت ها با تیم های اردبیل، گیلان، کردستان و قم هم گروه است.

این رقابت ها به مدت شش روز در شهر صومعه سرای استان گیلان برگزار می شود.

تیم رولبال دختران استان چهارم کشور شد

در پایان رقابت های رول بال دسته آزاد رده سنی جوانان تیم دختران استان در اولین حضور خود عنوان چهارم کشور را از آن خود کرد.

فاطمه خلیلی دروازه بان تیم استان هم به اردوی تیم ملی کشور دختران دعوت شد، معصومه شهبازی و الهه خوئینی بعنوان سرپرست مربی تیم استان را همراهی می کرد.

این رقابت ها با شرکت ۸ تیم طی دو روز در یاسوج برگزار شد.



رقابت های کبدی دهه کرامت برگزار شد

در این مسابقات شش تیم از دختران استان های قزوین و تهران در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزگسالان به صورت دوستانه با هم رقابت کردند.

این مسابقات با هدف انتخاب تیم نوجوانان استان برای شرکت در رقابت های قهرمانی کشور با شرکت ۵۰ ورزشکار در سالن تختی قزوین برگزار شد.

برگزاری اولین کلینیک ویژه JTI مربیان تنیس خاکی در استان

در این دوره طرح های فدراسیون جهانی تنیس در باره توسعه، استعداد یابی و آموزش ساده تنیس برای تمامی رده های سنی بصورت تئوری و عملی آموزش داده شد.

این کارگاه آموزشی با شرکت ۱۶ مربی زن و مرد در آکادمی تنیس مینودر قزوین برگزار شد.