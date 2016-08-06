به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی صبح شنبه در آیین افتتاح سال تحصیلی حوزه علمیه استان قزوین که در مسجد امیرالمؤمنین (ع) برگزار شد، با بیان اینکه همه عالم تجلی اسماء حسنی الهی است، اظهار کرد: برخی با تکیه به این معنا در مسیری قرار می‌گیرند که در نهایت به درختی پرثمر و تنومند تبدیل می‌شوند و اگر طلبه‌ها می‌خواهند در مدرسه معرفت خدا مفید و مؤثر باشند، باید کارهایشان را با خداوند هماهنگ کنند.

وی توجه به تقوا را اصل مهمی در مسیر طلبگی معرفی کرد و با تأکید بر اینکه باید مبتنی با تقوا حرکت کنیم، افزود: در حوزه‌های علمیه فرصت‌های بسیار زیاد و ارزشمندی وجود دارد که هیچ کجای دنیا پیدا نمی‌شود و تقوا یکی از نمونه‌های مهم و عینی آنهاست.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان اینکه درهای رحمت الهی به روی هر انسانی که تقوای الهی پیشه کند، گشوده خواهد شد، تصریح کرد: علمایی که در مسیر طلبگی به موفقیت رسیدند و در جامعه اثرگذار شدند، توجه جدی به موضوع تقوا داشتند و امروز هم برای اثرگذاری و درک حقیقی و قلبی کتب دینی و سایر علوم، نیازمند توجه به تقوا هستیم.

امام‌جمعه قزوین توجه به حکمت را یکی دیگر از اصولی معرفی کرد که باید مورد توجه طلاب قرار گیرد و اضافه کرد: قرآن ما را تشویق می‌کند در جستجوی حکمت باشیم. نباید تنها متوجه ظاهر علوم باشیم و در ظواهر متوقف شویم بلکه باید عمیقاً به دنبال درک علوم دینی و قرآنی باشیم که حکمت ما را به این هدف می‌رساند.

وی گفت: امام علی (ع) هم درباره اهمیت حکمت می‌فرمایند: اگر کسی حکمت را بشناسد، صبر و قرار خود را برای اینکه روزی بیشتری از آن داشته باشد را از دست می‌دهد و این بیان حضرت نشان دهنده اهمیت آن است.

رئیس شورای عالی حوزه علمیه استان قزوین یادآور شد: یکی از راه‌های رسیدن به حکمت این است که انسان خود را چهل شبانه روز برای خداوند خالص کند تا چشمه‌های حکمت در جانش به جوشش دربیاید و بر زبان و قلمش جاری شود.

آیت‌الله عابدینی به اهمیت موضوع ذکر هم اشاره و ادامه داد: ذکر موضوعی است که طلبه‌ها بیشترین نیاز را به آن دارند تا با تکیه بر آن به درک عمیقی از معانی دینی دست پیدا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین بصیرت را موضوع مهمی دانست که انسان را از انحرافات حفظ می‌کند و اظهار کرد: در طول تاریخ مسلمانان زیادی بوده‌اند که سیاهی لشکر دشمن شده‌اند؛ آنها نه تنها برای اسلام و دین مفید نبوده‌اند بلکه به آن زیان نیز وارد کرده‌اند.

وی تصریح کرد: باید حوزه‌های علمیه توجه جدی به موضوع بصیرت داشته باشند و برنامه‌ها به گونه‌ای تدوین شود که در نهایت به افزایش بصیرت در حوزه‌ها منجر شود.

رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه استان قزوین پرهیز از نگاه حزبی و جناحی را لازمه کار حوزه‌های علمیه دانست و بیان کرد: طلبه‌ای که وارد کار حزبی و جناحی شود هیچگاه موفق نخواهد بود.

امام‌جمعه قزوین ادامه داد: اگر در مسیر قرآن باشیم و معانی قرآنی و دینی را به خوبی درک کنیم همه چیز درست خواهد شد و به جای گرایش به احزاب باید به قرآن گرایش داشته باشیم.

وی یادآور شد: امروز رهبری ناخدای کشتی جهان اسلام است و طلبه‌ها، علما، مراجع، حوزه‌های علمیه، اساتید و مدرسان، خدمه این کشتی هستند و باید تلاش کنیم که بدنه قابل اعتمادی باشیم.