دو بازیکن تنیس ۶ ماه از حضور در میادین محروم شدند

به گزارش خبرگزار مهر، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون تنیس با حضور عبدالهی نماینده حقوقی وزارت ورزش و جوانان، ارشدی نماینده امور مشترک فدراسیونها و باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان ، رجبی نماینده مدیریت عملکرد وزارت ورزش و جوانان، مهر افزا منوچهری نایب رئیس بانوان، سید کامیار کیمیایی دیبر فدراسیون، رسول شیرزاد رئیس کمیته انضباطی، علی اصغر غمناک رئیس سازمان لیگ تنیس، علیرضا پسندیده بازرس فدراسیون و سید امیر برقعی رئیس کمیته آموزش و مربیان برگزار شد.

این جلسه با هدف رسیدگی به تخلفات صورت گرفته از سوی الهه ارجمند کرمانی و البرز اخوان برگزار شد تا پس از بررسی نمایندگان وزارت ورزش و مسئولان فدراسیون در خصوص آنها تصمیم گیری کنند.

پس از بررسی تخلفات صورت گرفته ، هر دو بازیکن خاطی به مدت ۶ ماه (۳ ماه به صورت قطعی و ۳ ماه تعلیقی) از حضور در میادین محروم شدند. در خصوص جزئیات این تخلفات هنوز چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است .