نشست فعالان نشریات دانشجویی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست فعالان نشریات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور ۷۰۰ دانشجو ۱۸ تا ۲۰ مردادماه برگزار خواهد شد.

کارگاه های آموزشی با موضوع اصول و مبانی خبرنویسی، تکنیک های خبرنویسی، گزارش نویسی، تکنیک های مصاحبه گری، اصول و مبانی گرافیک و صفحه آرایی، اینفوگرافی، عکاسی، روزنامه نگاری شهروندی، طنز، روزنامه نگاری چند رسانه ای و تکنیک های انتشار نشریات دانشگاه ها باحضور اساتید سرشناس رشته ارتباطات و چهره های شاخص رسانه ای کشور از جمله برنامه های این رویداد علمی فرهنگی است.

علاقمندان برای اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی وزارت بهداشت به نشانی www.mefda.ir مراجعه کنند.