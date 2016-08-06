احمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه میزان صادرات در ۶ ماه نخست سال ۹۴ روند رو به رشدی نشان داده است، گفت: نیمه دوم سال گذشته نسبت به نیمه اول شاهد کاهش صادرات غیرنفتی بودیم.

وی با اشاره به اینکه توسعه صادرات نیاز به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دارد، افزود: بدون شک همه دلایل کاهش صادرات و ایجاد رکود به وضعیت بازار و مسائل اقتصادی برنمی‌گردد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم از نبود نگاه جامع و علمی به بخش تجارت استان انتقاد کرد و گفت: متأسفانه بازاریابی موجود در بخش تجارت و صادرات علمی و کاربردی نیست.

وی با طرح این مطلب که بازاریابی سنتی نمی‌تواند به روند رقابتی عرضه کالا کمک کند، گفت: ضرورت راه‌اندازی یک شرکت هلدینگ صادراتی در استان به شدت احساس می‌شود.

ذاکری با بیان اینکه تولیدکننده کالا نباید دغدغه صادرات کالای خود را داشته باشد، گفت: متأسفانه در قم تولیدکنندگان همان صادرکنندگان کالا هستند که این امر به چرخه توسعه تجاری ضربه وارد می‌کند.

تولید کالا بدون شناخت سلایق مشتری

وی به روش تولید و عرضه کالا در قم انتقاد کرد و افزود: بدون شک نمی‌توان بدون شناخت ذائقه و سلایق مصرف‌کنندگان کالا وارد بازارهای جهانی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با تأکید براینکه قم ظرفیت‌های خوبی برای توسعه تجارت دارد، افزود: متأسفانه در استان ابتدا کالا تولید می‌شود و سپس با نگرانی‌های بسیار دنبال یافتن بازارهای مصرف هستیم.

وی با اعلام اینکه توسعه تجاری استان نیاز به هم افزایی و همگرایی مسئولان و صاحبان صنایع دارد، گفت: خوشبختانه راه‌اندازی تشکل‌ها و اتحادیه‌های صادرکنندگان در اتاق بازرگانی تحرک قابل قبولی را در بخش صنعت ایجاد کرده است.

ذاکری با بیان اینکه میزان صادرات استان در سه ماهه اول سال ۹۴ بیش از ۲۹ میلیون دلار بود، گفت: هرچند در چهار ماه اول سال جاری حدود ۳۵ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم اما از لحاظ وزنی با کاهش حداقل ۵ درصدی مواجه هستیم.

وی با عنوان این مطلب که افزایش صرفاً دلاری کالا ضرورتاً نشانه توسعه و رشد نیست، اظهار کرد: رشد زمانی مطلوب است که میان میزان صادرات و مبلغ کالای صادر شده سازگاری باشد.