آمادگی تولیت آستان قدس برای همکاری درطرح های اقتصاد مقاومتی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی در دیدار با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در مشهد مقدس، گفت: اقدامات استان کرمان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از دو سال قبل در راستای سیاست های دولت تدبیر وامید آغاز شده و با تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این موضوع و پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، این طرح ها با جدیت بیشتری در استان کرمان دنبال شده است.

وی با اشاره به اجرای شهر نمونه اقتصاد مقاومتی در قلعه گنج از حدود ۲۱ ماه قبل، تصریح کرد: این شهرستان با ارتقای همه جانبه خود به الگویی استانی و کشوری در مسیر توسعه تبدیل شده و مردم این شهرستان از اجرای این طرح ها بسیار رضایت دارند.

رزم حسینی عنوان کرد: پیشرفت های شهرستان قلعه گنج موجب شده تا مردم سایر شهرستان های محروم استان نیز درخواست اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی را داشته باشند.

استاندار کرمان با اشاره به انتخاب استان کرمان به عنوان یکی از پایلوت های اقتصاد مقاومتی در دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه متوازن استان کرمان، شهرستان های این استان به هشت منطقه اقتصادی تبدیل شده و مسئولیت هر یک از این زون های اقتصادی بر عهده شرکت های توانمند گذاشته شده تا در راستای مسئولیت اجتماعی خود برای به فعلیت رساندن ظرفیت های موجود شهرستان ها اقدام کنند.

رزم حسینی گفت: در این مسیر از شرکتها درخواست پول نکرده ایم بلکه درخواست شده که مسئولیت توسعه را بر عهده بگیرند و در این مسیر می توانند از الگوی قلعه گنج نیز استفاده کنند.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان کرمان از مردم این استان به عنوان مردمی ولایت مدار و عاشق اهل بیت (ع) یاد کرد و گفت: مردم استان کرمان ارادت ویژه ای به ائمه اطهار (ع) به ویژه امام هشتم شیعیان دارند و هرساله زوار بسیار زیادی از استان کرمان و استان های همجوار از مسیر شهرستان راور (باب الرضا) به قصد زیارت به مشهد مقدس سفر می کنند.

در ادامه این نشست مشاور امور فرهنگی استاندار کرمان گفت: در حوزه سیاسی با ایده های خلاقانه استاندار کرمان همه جناح های سیاسی پای کار توسعه آمده اند و به خوبی در این مسیر همکاری می کنند و برگزاری سالم، امن و قانونی انتخابات از جمله دستاوردهای این همکاری بوده است.

حجت الاسلام مهدی عرب پور افزود: در راس زون های اقتصادی استان کرمان نیز شرکت های توانمند اقتصادی با گرایش های سیاسی متفاوت قرار گرفته اند که نشانی وحدت و اعتدال موجود در این استان است.

امام جمعه موقت کرمان به همکاری ائمه جمعه استان کرمان در فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: ائمه جمعه استان در قالب مثلث توسعه اقتصادی همکاری های شایسته تقدیری دارند که می تواند الگویی برای کشور باشد.

با اعلام آمادگی تولیت آستان قدس رضوی برای همکاری در اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان، مقرر شد نشستی با حضور مسئولان و مدیران استان کرمان، مسئولان آستان قدس رضوی، مدیر منطقه ای طرح توسعه و آبادانی قلعه گنج و مسئولان منطقه پنج اقتصاد مقاومتی استان کرمان شامل شهرستان های راور، کوهبنان و زرند در مشهد برگزار شده و نحوه ورود و قبول مسئولیت تولیت آستان قدس رضوی به یکی از این مناطق در استان کرمان تدوین و تفاهمنامه آن امضا شود.

آستان قدس رضوی سازمانی است در شهر مشهد که زیر نظر متولی حرم و موقوفات علی بن موسی الرضا (ع) اداره می‌شود. آستان قدس رضوی در لغت به معنی بارگاه پاک و مطهر امام رضا است ولی در اصطلاح و به طور عموم به مجموعهٔ حرم مطهر، دستگاه‌ها، نهادها، ادارات فرهنگی، صنعتی، کشاورزی، درمانی و... گفته می‌شود که مشتمل بر موقوفات تاریخی علی بن موسی الرضا است.

آستان قدس رضوی در استان کرمان نیز دارایی های بسیار مناسبی را در اختیار دارد که از آن جمله می توان به باغ بیرم آباد، کتابخانه امام رضا (ع)، اراضی کشاورزی و باغی و سایر املاک اشاره کرد.