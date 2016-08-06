اوج هیجان المپیک در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، فضانوردان مأموریت Expedition ۴۸ متشکل از سه کشور آمریکا، روسیه و ژاپن هستند و حالا یکی از چند میلیارد بیننده تلویزیونی این رقابتها لقب گرفته اند.

کیت رابینز یکی از فضانوردان مستقر در این ایستگاه فضایی در پیام توئیتری خود برای کاروان ورزشی آمریکا در المپیک ریو آرزوی موفقیت کرد.

این فضانورد به همراه جف ویلیامز فضانوردان آمریکایی ایستگاه فضایی بین المللی در مأموریت Expedition ۴۸ را تشکیل می دهند. آنها اعلام کرده اند که برای المپیک لحظه شماری می کنند.

تاکویو اونیشی، فضانورد ژاپنی که به نمایندگی از آژانس اکتشافات فضایی این کشور راهی ایستگاه فضایی بین المللی شده نیز با پوشیدن تی شرتی که نماد المپیک بر روی آن نقش بسته حمایت خود را از ورزشکاران کشورش در این آوردگاه اعلام کرد.