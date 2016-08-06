۱۳۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به روش خاکورزی حفاظتی کشت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی صبح شنبه در جلسه کمیته کشاورزی حفاظتی استان که با حضور مدیران این سازمان برگزار شد اظهار کرد: اجرای کشاورزی حفاظتی فنی، کاهش هزینه عملیات کاشت محصول و حفظ ساختمان خاک را بدنبال دارد.

به گفته وی؛ با اجرای طرح کشاورزی حفاظتی ضمن گاهش هزینه تردد بیش از حد ماشین آلات کشاورزی در اراضی زراعی نیز کم خواهد شد.

محمودی با تاکید بر اینکه تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به روش خاکورزی حفاظتی کشت شده است گفت : با برنامه ریزی مناسب و فعالیت آموزشی و ترویجی می توان این روش کشت محصول را گسترش داد.

به گفته وی؛ در راستای تعیین اهداف طرح حفاظتی کشاورزی، همایش با حضور کشاورزان، مدیران و دست اندرکاران بخش کشاورزی برگزار خواهد شد.

در این جلسه با اشاره به لزوم بهره مندی از فن آوری نوین در کشاورزی بر ارائه آموزش های لازم به کشاورزان و بهره برداران تاکید شد.