به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه کرج، محمد تقی ایرانی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات استان البرز، در مقابل یکی از غرفه های نمایشگاه که برای انتقاد از عدم انتقاد پذیری برخی مسئولان، در مقابل غرفه به صورت نمادین، کاغد قرمزی بر دهان مانکن خبرنگار زده بود، ضمن برداشتن این کاغذ از دهان مانکن خبرنگار، گفت: خبرنگاران حق دارند با در نظر گرفتن مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون، با آزادی به بیان مطالب خود بپردازند.

ایرانی در ادامه با تاکید بر ضرورت رفتار حرفه ای و در خور شان و جایگاه اصحاب رسانه برای وظیفه اطلاع رسانی شفاف و صادقانه، گفت: هر چند کار خبرنگاری در دنیا، کاری دشوار است ولی رسانه های ما نشان داده اند پایبند به اخلاق خبرنگاری هستند و به باورها و اعتقادات مردم احترام می گذارند.

وی با اشاره به اینکه عملکرد منسجم و حرفه ای اصحاب رسانه، مسئولیت پذیری و پرهیز از برخی بزرگ نمایی ها و کوچک نمایی ها، موجب اعتماد جامعه به رسانه ها می شود، گفت: در فضایی که اعتماد وجود داشته باشد، امیدواری به آینده و موفقیت و توسعه گسترش می یابد.

فرماندار کرج اضافه کرد: ما باید بیاموزیم که حرف حق را بدون توهین و با انصاف بر زبان بیاوریم به نظر بنده این شجاعت است نه اینکه هتاکی و بداخلاقی را شجاعت بدانیم و به آن افتخار کنیم چرا که رعایت اخلاق همواره ارزشمند است.

وی در ادامه به ضرورت انتقاد پذیری مدیران و مسئولان نسبت به انتقادات رسانه ها تاکید کرد و گفت: رسانه ها، دلسوزان جامعه هستند و انتقاد آنان برای توسعه کشور و رفاه بیشتر مردم است بنابراین، مدیران باید با احترام به رسانه ها و پاسخگویی به آنان، انتقاد پذیر بوده و آستانه تحمل خود در مقابل انتقادات سازنده این آزاد اندیشان و در چارچوب رعایت قانون و احترام پذیرفته و از آنها برای توسعه کشور استفاده کنند.

فرماندار کرج، با اشاره به تاکید دولت یازدهم به ضرورت شفافیت در اطلاع رسانی و تعامل سازنده مسئولان با رسانه ها، گفت: دولت تمام تلاش خود را کرده و می کند تا در اطلاع رسانی به مردم از مجرای رسانه ها با شفافیت و روشنی هرچه بیشتر عمل کند و در این راستا نیز بسیار موفق بوده است.

وی ارائه آمارهای صحیح از سوی دولت به رسانه ها، آگاه سازی مردم نسبت به عملکرد دستگاه های دولتی و تاکید رئیس جمهور بر رعایت قانون آزادی بیان رسانه ها، ضرورت بالا بردن آستانه تحمل مسئولان نسبت به انتقادات رسانه ها و تلاش برای استفاده از این انتقادات سازنده را از مهمترین فعالیت های دولت تدبیر و امید در راستای تعامل هر چه بهتر با رسانه ها عنوان کرد.

ایرانی در پایان با یادآوری همکاری و تعامل بسیار خوب رسانه ها با ستاد انتخابات استان و شهرستان کرج در ایام انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، ابراز امیدواری کرد در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز این همکاری و تعامل به شکل گسترده ای ادامه یابد.