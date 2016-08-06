به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مانور آتش نشانی در منطقه ویژه اقتصادی لرستان اظهار داشت: برگزاری مانورهای آتش نشانی فرصت مناسبی برای نشان دادن آمادگی نیروهای آتش نشان در حفاظت از سرمایه های صنعتگران در شهرکهای صنعتی است.

وی گفت: مانور آتش نشانان در شهرکهای صنعتی با هدف آمادگی برای مقابله با هر گونه حوادث احتمالی برگزار شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان تصریح کرد: این مانور با هماهنگی سازمان آتش نشانی شهرستان ازنا در راستای بالا بردن ضریب امنیت شهرکهای صعتی، توان سنجی، آمادگی و آموزش نیروهای آتش نشانی در زمان حریق و حوادث مشابه برگزار شد.

محمدی با بیان اینکه مانور اطفای حریق با دو سناریوی حریق مایع و حریق جامد برگزار شد گفت: دستاوردهای این مانور شامل آشنایی کامل نیروهای آتش نشان مستقر در شهرک با انواع حریق و روش های مقابله با آنها، آموزش کامل استفاده از امکانات آتش نشانی موجود در ایستگاه، نحوه کار با تجهیزات خودرو آتش نشانی و همچنین شناسایی نقاط و گلوگاه های حساس و حادثه خیز شهرک های صنعتی است.