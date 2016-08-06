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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

مانور آتش‌نشانی در منطقه ویژه اقتصادی لرستان اجرا شد

مانور آتش‌نشانی در منطقه ویژه اقتصادی لرستان اجرا شد

خرم آباد- مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از اجرای مانور آتش نشانی در منطقه ویژه اقتصادی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مانور آتش نشانی در منطقه ویژه اقتصادی لرستان اظهار داشت: برگزاری مانورهای آتش نشانی فرصت مناسبی برای نشان دادن آمادگی نیروهای آتش نشان در حفاظت از سرمایه های صنعتگران در شهرکهای صنعتی است.

وی گفت: مانور آتش نشانان در شهرکهای صنعتی با هدف آمادگی برای مقابله با هر گونه حوادث احتمالی برگزار شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان تصریح کرد: این مانور با هماهنگی سازمان آتش نشانی شهرستان ازنا در راستای بالا بردن ضریب امنیت شهرکهای صعتی، توان سنجی، آمادگی و آموزش نیروهای آتش نشانی در زمان حریق و حوادث مشابه برگزار شد.

محمدی با بیان اینکه مانور اطفای حریق با دو سناریوی حریق مایع و حریق جامد برگزار شد گفت: دستاوردهای این مانور شامل آشنایی کامل نیروهای آتش نشان مستقر در شهرک با انواع حریق و روش های مقابله با آنها، آموزش کامل استفاده از امکانات آتش نشانی موجود در ایستگاه، نحوه کار با تجهیزات خودرو آتش نشانی و همچنین شناسایی نقاط و گلوگاه های حساس و حادثه خیز شهرک های صنعتی است.

کد مطلب 3733240

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