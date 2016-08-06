به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک در جلسه کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه که با حضور معاونان ستاد و روسای ۱۰ ستاد بازسازی استان برگزار شد، گفت: به منظور ساماندهی جذب نذورات و جلوگیری از هدررفت منابع، حساب ۱۰۴۰ بانک ملی قابل پرداخت در سراسر کشور ویژه اربعین حسینی اختصاص یافته است و این شماره حساب ارتباطی با سایر حساب‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات ندارد.

رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین افزود: با توجه به عملکرد خوب ستاد بازسازی عتبات عالیات به عنوان مسئول کمیته مشارکت های مردمی اربعین سال گذشته، امسال ستاد مرکزی اربعین مسئولیت اسکان و تغذیه زائران اربعین حسینی را به این ستاد محول کرده است.

پلارک گفت: بر اساس تدابیر اندیشیده شده، امسال استان‌ها نقش محوری در برپایی کنگره عظیم اربعین خواهند داشت که شرح وظایف، دستورالعمل‌ها و سهمیه هر استام برای میزبانی از زائران مشخص و به آنها ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته با مشارکت خوب مردم پشتیبانی و اسکان برای ۳۰۰ هزار نفر زائر را انجام دادیم که امسال این ظرفیت در اربعین حسینی به ۷۲۰ هزار نفر می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای این پشتیبانی و فراهم شدن تدارکات لازم، تمامی استانداری‌های کشور همکاری و همراهی لازم را با ستادهای بازسازی عتبات عالیات در استان‌ها خواهند داشت.