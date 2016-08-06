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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خبر داد:

اختصاص حساب ویژه برای کمک‌های مردمی به کنگره اربعین

اختصاص حساب ویژه برای کمک‌های مردمی به کنگره اربعین

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با اشاره به اختصاص شماره حساب ۱۰۴۰ به جمع‌آوری کمک‌های مردمی اربعین گفت: کمک‌ها و نذورات واریزی خیرین به این حساب، فقط صرف برپایی کنگره عظیم اربعین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک در جلسه کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه که با حضور معاونان ستاد و روسای ۱۰ ستاد بازسازی استان برگزار شد، گفت: به منظور ساماندهی جذب نذورات و جلوگیری از هدررفت منابع، حساب ۱۰۴۰ بانک ملی قابل پرداخت در سراسر کشور ویژه اربعین حسینی اختصاص یافته است و این شماره حساب ارتباطی با سایر حساب‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات ندارد.

رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین افزود: با توجه به عملکرد خوب ستاد بازسازی عتبات عالیات به عنوان مسئول کمیته مشارکت های مردمی اربعین سال گذشته، امسال ستاد مرکزی اربعین مسئولیت اسکان و تغذیه زائران اربعین حسینی را به این ستاد محول کرده است.

پلارک گفت: بر اساس تدابیر اندیشیده شده، امسال استان‌ها نقش محوری در برپایی کنگره عظیم اربعین خواهند داشت که شرح وظایف، دستورالعمل‌ها و سهمیه هر استام برای میزبانی از زائران مشخص و به آنها ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته با مشارکت خوب مردم پشتیبانی و اسکان برای ۳۰۰ هزار نفر زائر را انجام دادیم که امسال این ظرفیت در اربعین حسینی به ۷۲۰ هزار نفر می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای این پشتیبانی و فراهم شدن تدارکات لازم، تمامی استانداری‌های کشور همکاری و همراهی لازم را با ستادهای بازسازی عتبات عالیات در استان‌ها خواهند داشت.

کد مطلب 3733241

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