روسیه به دنبال ایجاد منطقه تجاری آزاد با ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «نیوزنو»، «ولادیمر پوتینم رئیس جمهور روسیه اعلام کرد، خواهان پیوستن ایران به منطقه اقتصادی اوراسیا است. پوتین تصریح کرد، عضویت ایران در منطقه اوراسیا موجب نزدیک تر شدن برنامه دو کشور برای شکل گیری یک همکاری استراتژیک خواهد شد.

همچنین رئیس جمهور روسیه خاطر نشان کرد، مسکو از ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمایت می کند. این بیان رئیس جمهور روسیه، دعوت ایران برای پیوستن به این اتحادیه تعبیر می شود. «پوتین» تاکید کرد، مطالعاتی راجع به چگونگی ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام گرفته که این ائتلاف اقتصادی می تواند منجر به اتحاد روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان شود.

«ولادیمر پوتین» خاطر نشان کرد: ایران شریک دیرینه روسیه است و حجم تجارت دو کشور در ۵ ماه اخیر به ۸۵۵ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، ۷۰ درصد رشد نشان می دهد. وی در پایان گفت: ارتباط دوجانبه میان دو کشور موجب کاهش تنش های برجام خواهد شد.