این کارگردان مطرح و باتجربه تئاتر ایران درباره جدیدترین فعالیت مدنظر خود در عرصه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: پیرو دعوتی که شورای سیاست گذاری تماشاخانه ایرانشهر به عمل آورده، قرار شد تا نمایش «آشپزخانه» اثر آرنولد وسکر را از فروردین ماه ۹۶ در سالن سمندریان تماشاخانه به صحنه ببرم.



رفیعی یادآور شد: «آشپزخانه» اولین اثر و در عین حال شاهکار آرنولد وسکر و از شاهکارهای نمایشی قرن بیستم است. از ۵۵ سال پیش که اجرای این نمایش را در شهر لندن و بعدها در سال ۱۹۶۷ وقتی در پاریس اجرای موشکین از این اثر را دیدم، آرزو داشتم که آن را اجرا کنم. من هم یک اقتباس ایرانی و یک ورسیون فرنگی از «آشپزخانه» دارم که به طور متناوب اجرا خواهند شد. همت اثر به قدری زیاد است که تمام منتقدان معتقدند که ابعاد نمایشنامه «آشپزخانه» وسکر از آثار ویلیام شکسپیر دست کمی ندارد و به لحاظ پتانسیل، قدرت و توان دراماتیک، تراژیک و همچنین کمیک، شکسپیر زمان ما است.

وی اظهار کرد: من پیش از شروع تمرین های نمایش «خاطرات و کابوس‌ها» قصد به صحنه بردن‌ نمایش «آشپزخانه» را داشتم اما به دلیل اینکه پیشنهاد تالار وحدت برای اجرای «خاطرات و کابوس‌ها» مطرح و امکانات اجرای آن بلافاصله فراهم شد، اجرای «آشپزخانه» را به زمان دیگری موکول کردم ولی حالا وقت اجرای آن است.

کارگردان نمایش‌های «شکار روباه» و «یرما» درباره زمان آغاز تمرین‌ها و تعداد بازیگران مورد نیاز برای اجرای نمایش «آشپزخانه»، افزود: از اول شهریورماه انتخاب بازیگر نمایش شروع می شود. این نمایش دارای ۳۸ بازیگر است که نیمی مرد و نیمی زن هستند. این کار از نوع کارهایی است که نمی تواند با ۲ یا ۳ ماه تمرین روی صحنه بیاید زیرا به طور قطع خروجی تمرینی با این مدت زمان یک اجرای ناقص خواهد بود. معتقدم با شتاب زدگی معمول و مدت تمرین حداکثر ۳ ماهه، اشتباه است که این کار را برای اجرا آماده کرد. حداقل فرصتی که نیاز است تا نمایش «آشپزخانه» به صورت ورک شاپ تمرین و کار شود، ۶ تا ۸ ماه است. باید بازیگرها در این مدت زمان در اختیار کار و تمرین‌ها باشند.



رفیعی با بیان اینکه قصدم این است یکی از بهترین استادان حرکت و میم از کشور فرانسه را دعوت کنم تا به مدت ۳ ماه با بازیگرانی که انتخاب خواهند شد تمرین کند، تأکید کرد: بازیگران مختلفی در «آشپزخانه» حضور خواهند داشت که همگی باید از مهارت های بدنی، خلاقیت و بخصوص امکانات بداهه سازی برخوردار باشند. ترجمه به فارسی متن آرنولد وسکر یک چیز است ولی متنی که برای اجرا به دست می آید و توسط بازیگر شنیده می‌شود، چیز دیگری خواهد بود. در طول تمرین‌ها، در طول بداهه سازی‌ها و در طول خلاقیت‌ها، ما حتما به متن بسیار غنی‌تر و پر بارتری دست خواهیم یافت.



کارگردان نمایش‌های «عروسی خون» و «در مصر برف نمی‌بارد» تصریح کرد: «آشپزخانه» ظاهرا ماجرای کارگران و مستخدمین درون یک آشپزخانه است ولی در واقع نمادی است از یک جامعه. آنچه که در این آشپزخانه رخ می‌دهد، در کل جامعه ما هم رخ می دهد. برای اینکه بتوانیم به ابعاد آشکار و پنهان این اثر دست پیدا بکنیم از یکسو به بازیگران خلاق و از سوی دیگر به بازیگرانی که صبوری و قدرت بدنی برای چند ماه ورک‌شاپ داشته باشند، نیاز است تا نمایش «آشپزخانه» از درون این ورک‌شاپ چندماهه شکل بگیرد.