اولین دوره مسابقات والیبال استانی «جام مرصاد» برگزار شد

علی فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور رشد و شکوفایی ورزش استان کرمانشاه به ویژه در رشته والیبال، برای اولین بار با حمایت و هدایت و علاقه‌مندی مدیرعامل پتروشیمی پلیمر کرمانشاه و تلاش و همکاری همه جانبه کلیه مسئولان به ویژه ریاست ورزش و جوانان و هیئت‌های والیبال استان و شهرستان و هیئت داوران استان و مسئولان استادیوم حضرت امام خمینی(ره) اولین دوره مسابقات والیبال جام مرصاد به مناسبت عملیات غرورآفرین مرصاد برگزار شد.

وی با اشاره به حضور ۱۲ تیم تحت عنوان اولین دوره جام مرصاد در این مسابقات گفت: درخواست جهت شرکت در مسابقات بسیار بیشتر از تیم‌های شرکت کننده بود و در پایان یک هفته تلاش بین تیم‌های شرکت کننده، در مسابقه رده بندی تیم پتروشیمی کرمانشاه با نتیجه ۲ بر صفر از سد تیم پتروشیمی بیستون گذشت و به مقام سوم دست یافت.

فرخی بیان کرد: فینال مسابقات نیز با حضور مسئولان ورزش دوست استان به ویژه آقای جوهری مدیر کل ورزش و جوانان استان و مهندس سعیدی طاهری مدیرعامل شرکت پلیمر کرمانشاه و فرماندهی انتظامی استان و جمعی از روحانیت معزز و سایر مسئولین والیبال استان برگزار شد.

وی افزود: در فینال نیز تیم پتروشیمی پلیمر کرمانشاه در دو ست متوالی با پیروزی برابر تیم سازمان زندان‌ها به مقام اول و سازمان زندان ها به مقام دوم دست یافتند و کاپ اخلاق این دوره از مسابقات نیز به تیم جهاد نصر اهدا شد.

فرخی با بیان اینکه مسابقات در سال‌های بعد تحت همین عنوان برگزار خواهد شد، گفت: طی مراسمی باشکوه توسط مسئولان حاضر در سالن جوایزی به تیم‌های برتر اهدا شد.

وی پتروشیمی پلیمر کرمانشاه، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی بیستون، سازمان زندان ها، شرکت توزیع برق، نیروگاه حرارتی بیستون، تامین اجتماعی، راه و شهرسازی، صنایع سیمان غرب، جهاد نصر و توپخانه مومنون را تیم های شرکت کننده در مسابقات نام برد و افزود: تیم لشگر عملیاتی ۲۹ نیز از مسابقات انصراف داد.