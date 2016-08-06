ارتش و سپاه بسیجی هستند و رقابت تنها در تولید امنیت برای کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در جمع کارکنان اداره عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) اظهار داشت: امروز فضای مجازی علاوه بر مزایایی که دارد میتواند خطرناک هم باشد و شما میبینید که شایعه در این فضا چقدر سریع گسترش پیدا میکند بنابراین باید جایگزین مناسب برای شبکههای مجازی ایجاد کنیم و این تنها وظیفه دولت یا دیگر ارگانها نیست و ما در مجموعه نظامی خودمان هم باید تلاش کنیم و عزیزان روحانی میتوانند در این بخش به ما کمک زیادی کنند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با اشاره به شیطنتهای دشمنان در ایجاد تفرقه بین نیروهای مسلح گفت: همه ارتشیها و سپاهیها بسیجی هستند و تنها جایی که با هم رقابت میکنند تولید امنیت بیشتر برای کشور است.
امیر اسماعیلی افزود: اموری که عقیدتی سیاسیها در سالهای گذشته به انجام رساندند اقدامات خوبی بوده اما باید این اقدامات بیشتر شود و مجموعه فرماندهی قرارگاه هم باید نوع مشکلات خود را شناسایی کند تا عقیدتیها بتوانند برای این مشکلات برنامهریزیهای لازم را انجام دهند.
وی با تاکید بر این که برنامههای فرهنگی باید اولویت بندی شوند و برای هر منطقه بر اساس مشکل آن منطقه برنامهریزی انجام گیرد ادامه داد: با وجود این که اعتبارات ما اندک است اما فرماندهان برنامههای فرهنگی، مذهبی و معنوی را از خود میدانند و مجموعه عقیدتی و روحانیون هم برنامههای میدانی و عملیاتی را از خود میدانند و دوشادوش فرماندهان در میدان حاضر میشوند.
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