همکاری مطبوعات و دادگستری گامی موثر در کاهش جرائم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محمد بصیریان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار و تبریک ۱۷ مرداد روز خبرنگار با اشاره به دو اثر جرم‌زا و جرم‌زدای رسانه گفت: لازم است کارشناسان رسانه‌ای و حقوقی هر دو پای کار بیایند و به ایجاد نقش سازنده و مثبت رسانه‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نزدیک شوند.

بصیریان به نقش رسانه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم اشاره و بیان کرد: از آنجا که گروه زیادی از مردم روزانه با رسانه‌ها ارتباط دارند، هرگونه کوشش برای جلوگیری از وقوع جرائم مختلف باید با شناخت این واقعیت همراه شود که رسانه‌ها جزء جدایی‌ناپذیر زندگی امروز شده‌اند و بدون اغراق می‌توان رسانه‌ها را یکی از عاملان اصلی در جهت‌دهی نگرش عامه مردم به جرائم دانست.

مدیر روابط عمومی دادگستری استان کرمان عنوان کرد: ویژگی‌های مختلف از جمله سرعت انتقال و وسعت انتشار، گسترده بودن و هزینه پایین در استفاده رسانه‌ها سبب شده که به ابزارهای مناسب نظارتی در جامعه و واسطه بین نهادهای نظارتی و مردم تبدیل شوند و بتوانند در انتقال اطلاعات از دادگستری به مردم نقش بسیار کلیدی داشته باشد.

نقش رسانه‌ها در اصلاح و افساد جامعه

وی افزود: اگر رسانه‌ها به نحو صحیحی در راستای ایجاد فرهنگ‌های اصیل حرکت کنند می‌توانند از وقوع بسیاری از جرائم در جامعه پیشگیری کنند و برعکس اگر محتوای رسانه‌ها آثار منفی بر جامعه بگذارد منجر به وقوع جرم و انحرافات اجتماعی در جامعه می‌شوند.

وی با اشاره به کارکرد نظارتی و پیشگیرانه رسانه‌ها تصریح کرد: متاسفانه اندکی از صاحبان رسانه نسبت به پیشگیری از وقوع جرم احساس مسئولیت نمی‌کنند و تصور آن‌ها این است که نظارت تنها وظیفه پلیس و دادگستری است، این درحالیست که رسانه‌ها به عنوان یکی از منابع اولیه اطلاعات افراد در رابطه با جرم و جنایت محسوب می‌شوند و لازم است جنبه ترسانندگی خود را تقویت کنند تا مخاطبان آن بدانند شخصی که مرتکب جرمی می‌شود قطعا به سزای عملش خواهد رسید.

وی اداه داد: همچنین رسانه‌های مجازی، مکتوب، دیداری و شنیداری می‌توانند با رصد آسیب‌های اجتماعی جامعه و بررسی کارشناسانه آن به علل و عوامل به وجود آمدن آسیب‌های اجتماعی پی ببرند و در گفت‌وگو با کارشناسان راه‌های پیشگیری از آسیب‌ها را به مسئولان یادآوری کنند.

بصیریان یادآور شد: امروزه شاهد کمرنگ شدن قبح برخی از جرائم هستیم که نوعی زرنگی در بین بعضی از مردم قلمداد می‌شود که ایجاد قبح و حساسیت در جامعه نسبت به جرائمی خاص توسط رسانه‌ها می‌تواند بسیار موثر باشد.

تاثیر رسانه‌ در تزریق فرهنگ‌های اصیل انکار ناپذیر است

عضو هیئت منصفه مطبوعات استان با تاکید بر ماندگاری حافظه تصویری و تاثیرپذیری بیشتر آن نسبت به حافظه شنیداری عنوان کرد: رسانه‌ها می‌توانند با به تصویر کشیدن فرایند بزهکار شدن یک فرد به مخاطبان بیاموزند چگونه با اتخاذ تدابیر مناسب می‌توان مانع بزهکار شدن خود و اطرافیان شد.

وی به تغییری که گسترش رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی در روند اطلاع‌رسانی در حوزه قضایی ایجاد کرده‌اند اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر فعالیت‌های کاری اطلاع‌رسانی از مرزهای تلویزیون، مطبوعات، فیلم، رادیو و غیره گذشته و وارد دنیایی جدید با انواع شبکه‌های اجتماعی مجازی شده است به گونه‌ای که باوجود اطلاع رسانی از طریق سایت‌ها و نشریات متنوع و رسانه ملی، باز هم احساس می‌شود که پاسخگوی حجم نیازهای مخاطبان نیست و به همین دلیل روابط عمومی دادگستری سعی کرده با اتخاذ ابزارهای ارتباطی نوین از جمله راه‌اندازی سایت خبری و کانال تلگرامی عصر عدالت، اختصاص دادن صفحه‌ای در اینستاگرام برای نمایش تصویری برنامه‌ها و عملکردهای دادگستری، انتشار ویژه نامه های مختلف، بخش های خبری رادیو و تلویزیون در جهت تعامل با مخاطب قدم بردارد.

بصیریان یادآور شد: دادگستری استان تلاش کرده با توجه به استفاده رو به تزاید شبکه‌های اجتماعی مجازی که در نوع خود واقعیتی انکار ناپذیرند اخبار را لحظه به لحظه علاوه بر وب‌سایت رسمی خود، خبرگزاری های معتبر و روزنامه ها در شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه نیز به اشتراک بگذارد و علاوه بر این علاقه و ذائقه مخاطب در دریافت مطالب را در نظر داشته باشد تا از آسیب‌های احتماعی که این شبکه‌ها می‌توانند با خود به همراه داشته باشند جلوگیری کند.

وی به نقد برخی رسانه‌ها از عدم اطلاع رسانی در تعدادی پرونده‌ها اشاره و تصریح کرد: به طور قطع اطلاع‌رسانی در حوزه قضایی محدودیت‌هایی دارد و اگر در برخی پرونده‌ها از اعلام جزئیات به رسانه‌ها خودداری می‌شود به این دلیل است که براساس قانون، تا زمانی که رای قطعی در پرونده صادر نشود نباید درباره جزئیات آن، اطلاع رسانی شود، با این وجود براساس ضوابط خاص، درحد متعارف و تا جایی که قانون و مقامات قضائی اجازه دهند، سعی کرده‌ایم در بخش اطلاع رسانی درباره پرونده‌ها اطلاع رسانی کنیم.

بصیریان افزود: رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های دیجیتالی می‌توانند با تشکیل گروه و کمپین‌های مجازی، مردم را در مورد جرائم آگاه کنند.

وی ادامه داد: به طور کلی نقش رسانه‌ها در تولید اطلاعاتی که به آگاهی، ‌ همدلی و همراهی مخاطب برای پیشگیری از وقوع جرم منجر می‌شود بسیار حائز اهمیت و لازم است که رسانه‌ها با نقد کارشناسی و تحلیل، یاور دادگستری باشند که در حقیقت تعامل رسانه و دادگستری می‌تواند بسیار مفید و موثر واقع شود.

مدیرعامل انجمن روابط عمومی استان کرمان تاکید کرد: به طور کلی رسانه‌ای کردن برخی جرائم به مسئله‌ای بسیار مهم در مجموعه‌های قضایی تبدیل شده چرا که وقتی جرمی رخ می‌دهد شیوه رسانه‌ای شدن این خبر با خبر تصادفات رانندگی خیلی متفاوت است و لازم است با ظرافت و در چارچوب خاص و با تحلیل‌های درست رسانه ای شود.

وی با اشاره به اینکه برخی اعتقاد دارند انعکاس اخبار جرائم در رسانه‌ها منجر به بدآموزی می‌شود، عنوان کرد: انعکاس اخبار جرائم در برخی مواقع منجر به بدآموزی می‌شود اما بخش عمده ای از برداشت ما از جرم، محصول تأثیر رسانه‌ها است و از آنجا که بزهکاری امری غیرعادی است و در اکثر موارد قربانیانی را به همراه دارد و با گسترش به کارگیری رسانه‌های مبتنی بر تلفن‌های همراه هوشمند در صورتی که هیچ رسانه‌ای آن اخبار را پوشش ندهد باز هم از راه‌های غیررسمی آن هم نه آنگونه که اتفاق افتاده بلکه همراه با سلیقه‌ها و برداشت‌های شخصی مطرح می‌شود و به گوش مردم می‌رسد و این مسکوت گذاشتن اخبار و نپرداختن رسانه‌ها به آن‌ها موجب ایجاد احساس نگرانی و هراس در مردم می‌شود

وی با ابراز تشکر از همکاری صمیمانه همه رسانه های رادیو، تلویزیون، دفتر خبرگزاری ها و روزنامه های سراسری، سایت های خبری، روزنامه و هفته نامه های محلی یادآور شد: لازم است کارشناسان رسانه‌ای و حقوقی هر دو پای کار بیایند، در اتخاذ تدابیر صحیح به ایجاد نقش سازنده و مثبت رسانه‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نزدیک شوند و با تهیه گزارش، مصاحبه و اخبار مرتبط با قوانین، مقررات و جرائم، سعی در آگاهی‌بخشی به مخاطبان خود داشته باشند تا بتوانند از طریق این بستر مهم و موثر، مخاطبان را درباره سیاهه واقعی جرائم آگاه کرده، آنان را آموزش دهند و در جهت کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی استان کمک کنند.