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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان:

برنامه سفر سفرای خارجی به استان زنجان افزایش می‌یابد

برنامه سفر سفرای خارجی به استان زنجان افزایش می‌یابد

زنجان-رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان گفت: در حال حاضر برنامه ریزی های گستره برای حضور سفرا و هیئت های اقتصادی و تجاری به استان زنجان صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر نظری صبح شنبه به مناسبت روز خبرنگار و در برنامه صبحانه کاری که با اصحاب رسانه استان زنجان با بیان اینکه  در حال حاضر مشکلات عدیده‌ای در استان وجود دارد که قطعا خبرنگاران واسطه‌ای بین مردم و این دفتر جهت انتقال مشکلات جامعه خواهند بود، افزود: خوشبختانه ارتباط خبرنگاران و سیستم دیپلماسی کشور همیشه خوب بوده و امیدواریم با راه‌اندازی این دفتر در استان روابط همچنان حسنه باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات عدیده‌ای در استان وجود دارد که قطعا خبرنگاران واسطه‌ای بین مردم و این دفتر جهت انتقال مشکلات جامعه خواهند بود.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان گفت: در حال حاضر برنامه ریزی های گستره برای حضور  سفرا و هیئت های اقتصادی  و تجاری به استان زنجان صورت گرفته است و در آینده نزدیک شاهد حضور هیئت های مختلف تجاری خارجی در استان خواهیم بود.

نظری گفت: در گام نخست سفر یک هیئت تجاری ـ اقتصادی ۲۰ نفره از اتاق بازرگانی استان به کشورهای فنلاند و استونی اعزام خواهند شد. این سفر در راستای سفر سفیر این فنلاند به زنجان و بازدید از بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی استان صورت می‌پذیرد.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در زنجان  با اشاره به برنامه دیدار یک گروه ۱۳ نفره از سفرای جنوب شرق آسیا از استان، گفت: همچنین در شهریورماه تعداد ۱۰ نفر از اعضای کشورهای اکو میهمان مردم استان زنجان خواهند بود که امیدواریم این برنامه همزمان با جشنواره ملی آش ایرانی صورت پذیرد.

نظری  گفت: در اواخر شهریور و اوایل مهرماه سفرای کشورهای نروژ و ایتالیا از این استان بازدبد به عمل خواهند آورد که امیدواریم این دیدارها زمینه‌ساز بروز تحولات اقتصادی در استان باشد.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان گفت: در ارتباط با شرایط پسابرجام طی رایزنی‌هایی که با نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار زنجان داشتیم، مقرر شده است در آینده نزدیک از دکتر سیدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و در صورت هماهنگی برنامه ها از دکتر جواد ظریف؛ وزیر امور خارجه جهت حضور در این استان دعوت به عمل آید.

کد مطلب 3733268

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