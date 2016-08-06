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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۴۵

توسط محقق ایرانی صورت گرفت؛

لباسی که به نگاه دیگران واکنش نشان می دهد

لباسی که به نگاه دیگران واکنش نشان می دهد

بهناز فرهی موفق به ساخت کلاه ایمنی و لباسی شده است که به محیط اطراف واکنش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  بهناز فرهی دانش آموخته دانشگاه کالیفرنیا جنوبی آمریکا در رشته معماری و طراحی، لباس هوشمندی را طراحی کرده که از آن بعنوان نسل آینده پوشش افراد یاد می شود. در داخل این لباس دوربین و حسگرهایی تعبیه شده اند که با خیره شدن افراد دیگر به شخص کاربر با توجه به سن و جنسیت آنها، لباس هوشمند شروع به نشان دادن واکنش و به نوعی کاربر را نسبت به این مسئله مطلع می کند.

این قطعه لباس با دوربین حساس خود به خیره نگاه شدن انسان واکنش نشان می دهد. هنگامی که دوربین تشخیص دهد فردی در حال نگاه کردن به شما است، رشته‌های روی لباس مانند یک شقایق دریایی تکان می‌خورند و حتی به شما امکان می‌دهند سن و جنس شخص را تخمین بزنید.  

به گفته بهناز فرهی این لباس سه بعدی هوشمند همچون پوست دوم انسان عمل می کند و به گونه ای نفس می کشد.

از دستاوردهای دیگر فرهی، ساخت سیناپس است که یک کلاه ایمنی سه بعدی محسوب می شود و با توجه به فعالیت های مغزی کاربر خود، شروع به حرکت و روشن کردن چراغ های خود می کند.

کد مطلب 3733274
علیرضا کمندی

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