خانه موزه آیت اله ابوترابی (ره) در قزوین افتتاح می شود

سعید وزریری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح خانه موزه آیت اله ابوترابی (ره) با هدف معرفی ابعادمختلف زندگی حجت الاسلام ابوترابی همزمان باسالروزورودآزادگان به میهن اسلامی خبر داد.

رئیس کمیته بنا ها و یادمان کنگره سه هزار شهید استان قزوین بیان کرد: همچنین طراحی موزه شهید بابایی انجام شده است و این موزه با هدف معرفی ابعاد مختلف زندگی این شهید بزرگواربه نسل جوان در سال ۹۶ افتتاح می شود.

المان پدران آسمانی در گلزار شهدا رونمایی و نصب می شود

وی از رونمایی و نصب المان پدران آسمانی به طول شش متر در گلزارشهدادر هفته دفاع مقدس خبر داد و ۵۰ میلیون تومان کمک برای چاپ ۱۰ جلد کتاب با موضوع دفاع مقدس با همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قزوین را از دیگر اقدامات کمیته بنا ها و یادمان کنگره سه هزار شهید استان قزوین برشمرد.

نامگذاری میدانی درشهرقزوین به نام شهدای غواص/ انجام نقاشی های دیواری با موضوع تصاویر شهدای مدافع حرم

وی با اشاره به مقام ومنزلت شهدای غواص عنوان کرد: نامگذاری میدانی درشهرقزوین به نام شهدای غیور غواص یکی دیگرازاقدامات شهرداری قزوین است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین افزود: همچنین تصاویرشهدابه صورت نقاشی‌های دیواری باموضوع شهدای مدافع حرم درسطح شهرطراحی ومزین می‌شود، درهمین راستا تصویرشهیدمدافع حرم شهید حمید سیاهکالی‌مرادی دربلوارنوروزیان وتصویر شهید حجت اسدی درمینودر در قالب نقاشی‌های دیواری طراحی شده ودرمعرض دید شهروندان قرارگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۱۰۰ پایه درسطح شهر جای‌گذاری شده که درهرکدام از پایه‌هاتصاویر ۶ شهید استا ن قزوین وجود دارد، همچنین نامگذاری تعدادی ازپروژه‌های اجرایی به نام شهدا در دستورکار قرار گرفته است.

وزیری نژاد با اشاره به نامگذاری کوچه‌های سطح شهر به نام شهدا یادآور شد: یکی از اقدامات شهرداری قزوین نصب تابلوهای فلزی به ابعاد ۵۰ در ۷۰ به نام شهیدی که کوچه به نام آن شهید نامگذاری شده و در این تابلو نام شهید، عکس شهید، تاریخ ومحل شهادت وجمله‌ای کوتاه ازآن شهید بزرگوار وجود داردکه این اقدامات از خانواده‌های دارای ۳ فرزند شهید شروع شده است و ادامه می یابد.

وی از نامگذاری معابر ومیادین سطح شهر به نام شهدای زن استان قزوین خبر داد و گفت: با توجه به وجود ۱۲ شهید زن، در نامگذاری معابر از اسامی این شهدا استفاده می شود.

وزیری نژاد جمع آوری خاطرات شهدای را از دیگر اقدامات در دست اقدام این کمیته برشمرد و گفت:ثبت وضبط آثار وخاطرات شهدا به منظور آشنایی جوانان نسل آینده با راه و روش شهدا در دستور کار قرار گرفته است.

شهرداری قزوین عضو معین کمیته ورزش شهدای استان و رئیس کمیته بنا ها و یادمان کنگره سه هزار شهید استان قزوین است.