نیازمند مکان ها و امکان هایی برای گفتگوهستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر امروز شنبه ۱۶ مرداد در مراسمی که با عنوان جشن فارغ التحصیلی ادوار دانشکده خبر که در آستانه ۱۷ مرداد، روز خبرنگار در تالار ایوان شمس در تهران برگزار شد، یاد خبرنگار شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه رسانه را گرامی داشت و ابراز امیداری کرد: دولت با اصحاب رسانه مشکلات پیش روی کشور را برطرف و همچنین مسیر فعالیت را برای رسانه ها هموار کند.

وی افزود: دانشکده خبر به جهت ویژگی های برجسته ای که دارد نهادی واسط میان حوزه آکادمیک و حوزه حرفه ای است که می تواند فاصله هایی را که در فهم و رفع مسائل مبتلا به کشور ایجاد شده است، در حوزه ارتباطات برطرف کند لذا بر همه ماست که به مسائل این دانشکده توجه شود و به کمک خود دانش آموختگان این مشکلات برطرف شود.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: کشور ما با مسائل متعددی رو به روی است که این مسائل جدیدی نیست اعم از مشکلات حوزه بین الملل، مسائل اقتصادی و آسیب های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داخلی. این مسائل یقیقنا بدون تفاهم قابل حل نیست، ما سخت نیازمند مکان ها و امکان هایی برای گفتگو بر سر مسائل پیش رو هستیم.

جهانگیری با اشاره به تحولات ایجاد شده در عصر ارتباطات با پدید آمدن فناوری های نو یادآور شد: ارتباطات در این عصر از ارتباطات یک سویه به ارتباطات دو سویه و تفاهمی تغییر یافته است و مصاحمه جای خود را به مقابله، تنوع جای خود را به یکدستی داده است. در چنین عصری فعالان رسانه ای بیش از هر گروه سیاسی و اجتماعی دیگر می توانند نقش اثرگذاری ایفا کنند.

وی با بیان اینکه جامعه ما به دلایل متعدد فرهنگی، سیاسی و تاریخی دچار اختلالات ارتباطی جدی است، تاکید کرد: ما هنوز با فرهنگ گفتگو فاصله زیادی داریم و کنشگران رسانه ای باید میدان را برای طرح و نقد و بررسی مسائل جدی کشور ایجاد و باز کنند. افکار عمومی با ارتباطات فعال و تعاملی به وجود می آید و پیشرفت کشور ما جز با گفتگو میان گروه های مختلف اجتماعی میسر نیست که البته در این میان رسانه ها هم باید محل گفتن و شنیدن باشند، نه محل ایجاد جنگ روانی علیه بخش دیگری از جامعه. رسانه ها باید محل ارتباطات باشند نه القائات یک سری مسائل غیرواقعی.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت بر حسب وظیفه خود به نیازها و سوالات جامعه پاسخگو است، دولت به به دنبال این نیست که فضای تند جنجالی پوپولیستی بر رسانه ها حاکم شود بلکه می خواهد یک نظام اطلاع رسانی عقلانی در کشور حاکم شود.

جهانگیری با اشاره به نتایج یکی از نظرسنجی ها از سوی یکی از دستگاه های غیردولتی رسمی درباره میزان انتقادپذیری دولت گفت: خدا را شکر که نتایج این پژوهش دولت را سربلند کرده است، دولت از دروغ و تهمت زدن ها در رسانه ها، گریزان است اما از فضای نقد استقبال می کند و بی پرده به دنبال حقیقت یابی و شفافیت و آگاهی بخشی است. یکی از نمونه های مهمی که نشان داد دولت به انتقادهای جامعه توجه دارد، مسائل قراردادهای نفتی بود سال قبل مصوبه ای در دولت تصویب شد که بر اساس آن مشخص شد قراردادها باید از چه اصول و ساختاری تبعیت داشته باشند این کار از تکالیف شرکت نفت بود اما بلافاصله نقدهایی در جامعه شروع شد که بلافاصله دولت طی فراخوانی از همه کسانی که این انتقادها را داشتند خواست تا نقدهایشان را برای مان بفرستند و یا بیایند شفاف آنها را بگویند برخی دوستان آمدند و در وزارت نفت این نقدها مطرح شد و پاسخ گرفت و بعد از آن هم که مقام معظم رهبری فرمودند این مساله باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی شود، باز هم ساعت ها در این باره بحث و بررسی صورت گرفت.

معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد:این مصوبه که ۱۱ ماده داشت در نهایت بیش از ۱۵۰ مورد اصلاحیه خورد و طی همین روزها ابلاغ می شود ولی حالا هم می بینیم مخالفان چه ها که نمی گویند!؟

وی تاکید کرد: به جرات می گویم کاری دقیق تر و باحوصله تر از تدوین این مصوبه قانونی در مورد قراردادهای نفتی در تاریخ مصوبات دولت ایران وجود نداشته است. دولت، دانستن را حق مردم می داند، اما سهم دولت در فضای رسانه ای امروز بسیار اندک است، کاش دولت هم می توانست به اندازه مخالفان که گاه با استفاده از تریبون های رسمی و بیت المال، دولت را هدف قرار می دهند، سخن خود را مطرح می کرد.

معاون اول رئیس جمهور سپس گفت: من مطمئن هستم در تاریخ چنین هجمه گسترده ای که در تریبون های رسمی علیه شخص رئیس جمهور صورت می گیرد بی سابقه است، من در دولت اصلاحات هم حضور داشتم در همین روزهای گذشته می بینید که چه تعابیری درباره ایشان به کار برده می شود؛ رئیس جمهوری که ۲۴ سال نماینده ولی فقیه در مهمترین رکن امنیتی نظام یعنی شورای عالی امنیت ملی بوده است. رئیس جمهوری که مهمترین گره را از کار مردم ایران گشود؛ مگر کسی تصور می کرد که مذاکره با شش کشور بزرگ به این نتیجه مطلوب برسد!؟

وی با اشاره به آنچه هجمه تریبون‌های رسمی به دولت خواند، گفت: مخالفان دولت اصرار دارند که اعتدال و امید را از مفهوم خودشان خارج کنند و خطرات و افراط و نگاه بدبینانه را به جای واقعیت و خواست مردم جا بیندازند. جامعه ما به شدت نیازمند ارتباط، گفتگو، اعتدال و امید است. مسائل کشور ایجاب می‌کند که رسانه‌های رسمی و غیررسمی در این مسیر حرکت کنند. سیاست رسانه ای دولت دنبال کردن تفاهم ملی و گفتگو و پیگیری ارزش‌های دینی و ملی است.

وی برحذر بودن رسانه ملی و رسانه‌های وابسته به نهادهای حکومتی از افتادن به جریانات سیاسی و عملیات روانی را به مصلحت کشور خواند و گفت: حیثیت حقوق همه شهروندان، در رسانه‌ها باید حفظ شود. تقویت گفتگو و ارتباط دستگاه‌ها با رسانه‌ها و توجه به نیازها و پاسخگویی به آنها هم از وظایف دولت است.

جهانگیری با اذعان به اینکه دولت در ارتباط گرفتن با نمایندگان افکار عمومی و برخی اقشار دچار اشکالاتی است، یادآور شد: تنها باید مردم را آگاه کنند، نه اینکه آنها را سردرگم کنند، فرهنگ نقد را گسترش دهند، نه فرهنگ مُچ‌گیری را، جامعه را باز کنند نه اینکه راه‌های تنفس جامعه را ببندند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: امیدوارم مجموعه دوستان ما در رسانه‌ها به برخی اصول از جمله دفاع از حقوق، ارزش‌ها و آرمان‌ها و خواست مردم پایبند باشند و بر آن اصرار کنند. اصرار بر مبارزه با فساد و حاکمیت قانون باید در همه زمینه‌ها وجود داشته باشد. برخی از مشکلاتی که برای کشور پدید آمده است نتیجه قانون‌گریزی بوده است. قوای سه‌گانه نباید در حوزه‌های قانونی یکدیگر دخالت کنند.

جهانگیری خطاب به خبرنگاران و رسانه‌ها گفت: در مبارزه با فساد اصرار کنید و این خط را دنبال کنید، چرا که متاسفانه باید بگویم علت اینکه فساد در کشور ما سیستمی شد، این بود که رسانه‌ها غایب بودند و حضور نداشتند. مبارزه با فساد نباید به مسائل سیاسی آلوده شود؛ این فرد و آن فرد و این مقام و آن مقام هم ندارد، اگر قرار بر مبارزه با فساد است، نمی‌شود کسی که از بیشترین رانت‌ها برخوردار بوده، حالا که فراموش شده، بیاید به رانت دیگری اعتراض کند.

وی در پایان سخنانش بر سیاست دولت در باز گذاشتن فضای طرح و نقد افکار و ایده‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون تاکید کرد و در همین زمینه شبکه‌های اجتماعی را فرصت خوبی برای دسترسی مردم به اطلاعات توصیف کرد و در عین حال گفت: حالا که این میزان دسترسی از سوی شبکه‌های اجتماعی به اطلاعات زیاد شده، به همان میزان هم مسئولیت اجتماعی آنها سنگین‌تر شده است؛ آنها باید مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای را بشناسند، ولی متاسفانه الان مرز بین حوزه خصوصی و عمومی در شبکه‌های اجتماعی از بین رفته است و باید حریم‌های قانونی رعایت شود.