پیک مصرف برق شبانه شد/ کاهش شدید صادرات برق ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلات پایانه هفته به فرشته نجات صنعت برق ایران تبدیل شد و پیک مصرف برق کاهشی حدود ۴۰۰۰ هزار مگاواتی را تجربه کرد. روز گذشته جمعه ۱۵ مرداد ماه بالاترین پیک مصرف برق در ساعت ۲۱:۲۶ دقیقه و به میزان ۴۶ هزار و ۹۶ مگاوات ثبت شد که حدود ۴۰۰۰ مگاوات کمتر از متوسط پیک مصرف برق در هفته گذشته بوده است.

علاوه بر این بالاترین میزان پیک مصرف برق در ساعات روز در ساعت ۱۴:۴۷ بعد از ظهر و به میزان ۴۴ هزار و ۴۴۰ مگاوات ثبت شد که نکته قابل توجه پیشی گرفتن پیک مصرف برق شبانه از روزانه برای چندمین روز متوالی است.

از سوی دیگر روز گذشته کل مبادلات برق ایران حدود یک هزار و ۸۴۶ مگاوات بود که با وجود افزایش واردات برق امام صادرات انرژی الکتریکی ایران با کاهش چند صد مگاواتی همراه بود.

بنابراین در حالی کل حجم صادرات برق ایران حدود یک‌هزار و ۲۶۱ مگاوات ثبت شده که حدود ۶۰۰ مگاوات کمتر از روزهای نخست فصل تابستان و حتی بهار بوده ضمن آنکه کل واردات برق ایران روز گذشته ۵۸۵ مگاوات گزارش شده است.

سهم صنایع و کارخانه‌های کشور هم از پیک مصرف برق حدود سه هزار و ۶۳۳ مگاوات بوده که تفاوت چندانی با مصارف در ساعات پیک هفته گذشته نداشته است.