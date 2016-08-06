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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

قیمت سکه و ارز روز شنبه/ دلار آزاد ۳۵۳۰تومان شد

قیمت سکه و ارز روز شنبه/ دلار آزاد ۳۵۳۰تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز شنبه در بازار منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۰۳ هزار تومان، نیم سکه ۵۵۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۷ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۱۲ هزار و ۸۰۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۵۳۰ تومان، هر یورو را ۳۹۳۶ تومان، هر پوند را ۴۶۵۵ تومان، لیر ترکیه ۱۱۹۳ و درهم امارات را ۹۶۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه

نوع سکه قیمت بازار
سکه تمام طرح جدید ۱۱۰۳۵۰۰
سکه تمام طرح قدیم ۱۱۰۳۰۰۰
نیم سکه ۵۵۶۰۰۰
ربع سکه ۲۸۷۰۰۰
گرمی ۱۸۲۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲۸۰۳
نوع ارز
دلار ۳۵۳۰
یورو ۳۹۳۶
پوند ۴۶۵۵
درهم امارات ۹۶۷
لیر ترکیه ۱۱۹۳
کد مطلب 3733283

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