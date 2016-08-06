قیمت سکه و ارز روز شنبه/ دلار آزاد ۳۵۳۰تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۰۳ هزار تومان، نیم سکه ۵۵۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۷ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۱۲ هزار و ۸۰۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۵۳۰ تومان، هر یورو را ۳۹۳۶ تومان، هر پوند را ۴۶۵۵ تومان، لیر ترکیه ۱۱۹۳ و درهم امارات را ۹۶۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه