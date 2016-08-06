سایت شبکه خبری «العالم» هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش بخش «فناوری اطلاعات» شبکۀ العالم، هکرها با نفوذ به سرورهای DNS (که مدیریت آن در اختیار شبکۀ العالم و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیست) آدرس دسترسی به سایت العالم را به مدت ۲ ساعت تغییر دادند؛ که پس از هماهنگی با سرویس دهندۀ دامنه‌ها، مشکل مذکور حل شد، و به روزرسانی سایت در مناطق مختلف در حال انجام است.

گفتنی است سایت شبکۀ العالم از لحاظ ساختار امنیتی، دارای امنیتی چند لایه است که تا کنون همه حملات انجام شده توسط هکرها برای نفوذ به سرورهای تحت مدیریت شبکه را ناکام گذاشته است؛ به همین دلیل هکرها با استفاده از ضعف موجود در سرویس دهنده دامنه‌ها، تنها توانستند مسیر دامنه‌های سایت العالم را تغییر دهند، و در این حمله، به سرورهای تحت ادارۀ شبکۀ العالم هیچگونه نفوذی صورت نگرفت.

این حمله درحالی صورت گرفت که طی روزهای اخیر، شبکۀ العالم به صورت لحظه به لحظه در حال پوشش اخبار مهم رویدادهای منطقه، مانند تحولات بحرین و سرکوب گستردۀ مردم این کشور، پیشروی‌های ارتش سوریه به ویژه دستاوردهای بزرگ نبرد حلب، و همچنین افشای شکست‌های نظامی سعودی در مقابل نیروهای ارتش و کمیته های مردمی بوده است.

علاوه بر این، العالم طی روزهای اخیر تنها شبکه‌ای بوده است که با اعزام تیم خبری به خطوط مقدم حلب، در حال پوشش زنده و لحظه به لحظه تحولات نبرد حلب می‌باشد، به همین دلیل از دیروز فرکانس‌های شبکه نیز هدف هجوم گسترده پارازیتها قرار گرفته است.

شبکه العالم تاکنون بارها به روش های مختلف هدف اقدامات جریان‌های تکفیری و وهابی قرار گرفته، و حملاتی مانند حذف این شبکه از ماهواره‌های عرب ست و نایل ست، و حمله به خبرنگاران و دفاتر شبکه در کشورهای مختلف را تجربه کرده است.