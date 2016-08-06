به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو «کلید»، گروه طالبان اعلام کرده است: تمامی سرنشینان بالگرد پاکستانی که در حوالی شهر «ازره» ولایت لوگر بدلیل مشکلات فنی فرود اضطراری داشته، سالم هستند و به زودی به پاکستان تحویل داده خواهند شد.

روزنامه «دیلی اکسپرس» پاکستان امروز گزارش داد: یک عضو ارشد طالبان که نخواسته هویتش فاش شود گفته است: بالگرد پاکستانی توسط طالبان هدف قرار نگرفته و بدلیل مشکلات فنی مجبور به نشست اضطراری شده است.

به گفته وی پس از نشست اضطراری، موتور بالگرد دچار حریق شد و آتش‌سوزی سبب انهدام این بالگرد شد؛ اما تمام سرنشینان آن پیش از این حادثه نجات پیدا کردند.

به گفته وی، طالبان هیچ شرایطی برای آزادی سرنشینان این بالگرد پاکستانی تعیین نکرده‌ است و آنها به زودی در صورت فراهم شدن زمینه‌های لازم به مقامات پاکستانی تحویل داده خواهند شد.

گزارشها حاکی از آن است رایزنی برای نحوه تحویل سرنشینان این بالگرد ادامه دارد و هیچ آسیبی به آنها نرسیده است.

گروه طالبان اعلام کرده است نیازی نیست که پاکستان برای تحویل سرنشینان این بالگرد با مقامات آمریکایی و دولت افغانستان ارتباط برقرار کند.

لازم به ذکر است دو روز پیش یک بالگرد نظامی پاکستان که حامل ۶ تبعه این کشور و یک مهندس روس بود، بدلیل نقص فنی در منطقه «لکی» شهر «ازره» ولایت لوگر افغانستان مجبور به فرود اضطراری شد. پس از آن دولت افغانستان در پی تقاضای پاکستان، به نیروهای امنیتی و دفاعی خود دستور داد که برای آزادی سرنشینان این بالگرد از دست طالبان اقدامات جدی انجام دهند.