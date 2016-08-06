کارگاه شهروند و سلامت اجتماعی در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین، کارگاه شهروند و سلامت اجتماعی با موضوع کارگاه «هپاتیت و خود مراقبتی» ویژه رابطان بهداشتی قزوین با هدف بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان صبح شنبه در فرهنگسرا بانو حضرت زهرا (س) برگزار شد.

شیوا لقایی، مدیرگروه بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این مراسم گفت: هپاتیت یک بیماری شایع است که به علت التهاب حاد کبد ایجاد می شود، این بیماری به علت های مختلفی ایجاد می شود که یکی از این علت ها آلودگی به ویروس هپاتیت B و C است.

وی افزود: می توان با شناخت عوامل ایجاد کننده هپاتیت و راه های سرایت آن از خود و دیگران محافظت کنیم، یکی از اساسی ترین راه کارها در مقابله با این بیماری ها بحث خود مراقبتی است، افراد جامعه با شناخت عوامل بیماری و راه های پیشگیری از آن می توانند از ابتلا به هپاتیت جلوگیری کنند.

وی در ادامه به تشریح برنامه های کشوری پیشگیری و کنترل هپاتیت پرداخت و گفت: واکسیناسیون گروه های هدف، تزریق HBTG به واجدین شرایط، رعایت احتیاط استاندارد و مدیریت مواجهه شغلی، غربالگری در گروه های هدف ویژه زنان باردار، مراقبت موارد آلوده شناسایی شده و کنترل موارد تماس و درمان بیماران مبتلا به هپاتیت، آموزش، مشاوره و برقراری نظام ثبت و گزارش دهی، تحقیق، پژوهش، پایش و ارزشیابی برنامه از جمله این برنامه ها می باشد که در سطح قزوین دنبال می شود.

کارشناس برنامه ایدز و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را اطلاع رسانی و حساس سازی مردم ذکر کرد تا بدانند چه مسیری را باید طی کنند و با علائم و نشانه های بیماری هپاتیت آشنا شوند.

بهزاد نجف پور افزود: هپاتیت بی شایعترین نوع هپاتیت است که عامل مهم سیروز کبدی و نارسایی کبد است که حل معضل هپاتیت نیازمند افزایش و ارتقاء سطح آگاهی و دانش همه افراد جامعه دارد.

وی در ادامه به تشریح نشانه های هپاتیت C پرداخت و افزود:برخی از بیماران در اوایل ابتلا به هپاتیت علائمی شبیه سرماخوردگی، تب، خستگی، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی و درد شکم دارند و ادرار تیره، مدفوع روشن، زردی پوست و چشم ها علائم بارز این بیماری است.

نجف پور با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد موارد آلودگی به هپاتیت C به صورت مزمن در بدن باقی می ماند، گفت: بسیاری از موارد آلودگی به هپاتیت C بدون نشانه است.

این کارشناس، استفاده مشترک از ابزار آلوده تیز و برنده نظیر سوزن و سرنگ تیغ اصلاح و مسواک، خالکوبی، حجامت، سوراخ کردن گوش، خدمات پزشکی و دندانپزشکی در محل های نامطمئن و آلوده یا هر اقدامی که منجر به سوراخ شدن پوست با وسایل آلوده و غیر استریل شود، تولید از مادر آلوده به هپاتیت C و تماس جنسی حفاظت نشده با فرد آلوده را راههای انتقال این بیماری برشمرد.