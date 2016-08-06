داروسازان به ابلاغیه داروخانه های گیاهی اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد جلسه پنج شنبه گذشته نمایندگان داروسازان با مدیران سازمان غذا و دارو به نتیجه نرسیده است که امروز جمع چند صد نفری داروسازان در مقابل ساختمان وزارت بهداشت در اعتراض به ابلاغیه تاسیس داروخانه های گیاهی تجمع کردند.

یکی از داروسازان در این خصوص گفت: نمایندگان ما قبلا به وزیر بهداشت اطلاع داده اند که مشکل عطاری ها با راه اندازی داروخانه های سنتی حل نمی شود، ولی به نظر می رسد، وزیر بهداشت در این خصوص اصرار دارد.

آنها معتقدند تفکیک داروخانه ها به شیمیایی و گیاهی ضربه به نظام دارویی می زند و به جای این کار، وزارت بهداشت باید اصلاح نظام عطاری ها را در دستور کار قرار دهد.

این در حالی است که پنج شنبه گذشته ، گروه های مختلف داروسازان در خیابان فاطمی گردهم آمدند تا نقطه نظرات خود را جمع بندی کنند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که راه اندازی داروخانه های گیاهی موجب خسران و عقبگرد نظام دارویی و توسعه فساد می شود و از سوی دیگر نمی تواند راهگشای رونق طب سنتی و اقبال مردم به فرآورده های گیاهی شود.

در پایان این حضور اعتراض آمیز، داروسازان حاضر خواستار دیدار با وزیر بهداشت شدند، که تقاضای آنها با جواب منفی همراه شد.

در همین حال، دکتر حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاسیس داروخانه های گیاهی در شرایط فعلی را غیرممکن خواند و افزود: تجویز داروهای گیاهی از توان داروسازان فعلی خارج است زیرا از تخصص کافی برخوردار نیستند.

وی در مورد مخالفت برخی داروسازان نسبت به ایجاد داروخانه های گیاهی، گفت: نمی توان دلیل مخالفت داروسازان را مبتنی بر منافع شخصی بدانیم زیرا این مخالفت ها می تواند نگرانی برای تبعات و مشکلاتی باشد که ممکن است در آینده بعد از ایجاد این داروخانه ها در کشور بوجود آید و مشکل ساز شود.

دکتر سید حمید خویی دبیر انجمن علمی داروسازان ایران، در نشست هم اندیشی داروسازان سراسر کشور در خصوص ابلاغ آیین نامه داروخانه های سنتی و طبیعی که با حضور اصناف مختلف داروسازان برگزار شد، ضمن انتقاد از ابلاغ آیین نامه مربوطه از سوی وزارت بهداشت اظهار داشت: تاسیس داروخانه های گیاهی، یک حلقه از مجموعه تهدیدهایی است که در این چند وقت اخیر متوجه داروسازان سراسر کشور است و باید در این خصوص ریشه یابی شود که چرا فرایندهایی در کشور شکل می گیرد که نتیجه آن تخریب چهره داروسازی کشور است.

وی ادامه داد: امروز شرایطی بر داروسازان کشور تحمیل شده که حتی سازمان غذا و دارو وزن لازم را برای بدنه داروسازان کشور قائل نیست و رای انجمن های متعدد فعال در حوزه داروسازان را برای اتخاذ یک تصمیم اینچنینی اخذ نمی کند.