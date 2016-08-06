هشدار مخابرات درباره استفاده غیر منصفانه از اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صیدی امروز در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد مشکل کیفیت برخی مشترکان اینترنت اظهارداشت: بر اساس بررسی های صورت گرفته حدود ۸۵ درصد مشترکان اینترنت از کیفیت سرویس دهی مخابرات راضی هستند و میزان رضایتمندی مشترکان نسبت به سال گذشته با افزایش چشمگیری روبرو است.

وی ادامه داد: با این حال برای افزایش کیفیت سرویس دهی اینترنت، کمیته بررسی تعیین کیفیت را تشکیل داده ایم تا کیفیت این شبکه بهبود یابد.

صیدی با بیان اینکه بخشی از مشکل اختلال در اینترنت مخابرات به خارج از موضوعات فنی مربوط می شود، گفت: نوع مصرف تعدادی از مشترکان خاص مخابرات باعث ایجاد مشکل در این باره شده است به نحوی که این مشترکان به صورت نامتعارف از پهنای باند اینترنت استفاده می کنند و این موضوع باعث می شود سایر کاربران نتوانند به میزان مناسب از اینترنت استفاده کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران با اشاره به اینکه این مشکل مربوط به قراردادهایی است که قبل از سال ۹۰ برای اینترنت منعقد شده است، گفت: این قراردادها برای مشترکان نامحدود مخابرات بوده و آنها به صورت غیر متعارف از اینترنت دانلود می کنند و یا تجهیزات خاصی برای دانلود نصب کرده اند که باعث اشغال شبکه اینترنت می شود.

وی با بیان اینکه این مشترکان خسارت مالی زیادی به مخابرات زده اند، تاکید کرد: این مشترکان شناسایی شده اند و به زودی راهکار مناسبی برای آنها اعمال می کنیم.

صیدی تاکید کرد: برای بهبود وضعیت اینترنت مخابرات و رضایتمندی مشترکان برنامه های مشخصی را برای امسال در نظر گرفته ایم.

محاسبه ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی مصرف برای تلفن های بدون مصرف

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران در مورد تغییرات جدید تعرفه تلفن ثابت نیز گفت: بر اساس تعرفه های جدید که از اول مردادماه در خطوط تلفن مشترکان تلفن اعمال می شود، هر پالس تلفن شهری از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش یافته است و ارتباطات داخل شهری به صورت دقیقه محاسبه می شود. به این معنی که اگر مشترک زیر یک دقیقه مکالمه داشته باشد نیز باید هزینه یک دقیقه را پرداخت کند.

وی ادامه داد: در باره ارتباطات بین استانی و مکالمه از تلفن ثابت به موبایل سایر اپراتورها، مکالمات به صورت ثانیه ای خواهد بود و مکالمه زیر ۳۰ ثانیه به ۳۰ ثانیه رند می شود.

صیدی با بیان اینکه هم اکنون قیمت هر خط تلفن ثابت ۲۰۰ هزار تومان شده است، گفت: این مبلغ به صورت ۱۰۰ هزار تومان نقد و ۱۰۰ هزار تومان به صورت اقساط ۶ ماهه دریافت خواهد شد. همچنین مشترکانی که از تلفن ثابت استفاده نکنند ماهانه ۱۴۸۵ تومان به علاوه حدود ۹۰۰ تومان آبونمان در شهرها باید پرداخت کنند. این رقم برای مشترکان روستایی که از تلفن ثابت خود استفاده نمی کنند حدود ۹۰۰ تومان به اضافه مبلغ آبونمان است که به صورت ماهانه از مشترک دریافت می شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه هر خط تلفن ثابت یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سرمایه گذاری نیاز دارد، تاکید کرد: طی ۴ ماه گذشته ۱۲۶ هزار خط تلفن ثابت در تهران دایر شده است و ۱۹ هزار شماره بیش از یک ماه است که در انتظار دریافت اتصال هستند.

وی شمار تلفن های دایر شده را ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار خط در تهران عنوان کرد و گفت: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار خط تلفن در تهران منصوب شده است.