غذای ایرانی می تواند باعث تعامل فرهنگی بین ملل مختلف شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مرتضی رحمانی موحد در مراسم اختتامیه جشنواره غذای ایرانی، فرهنگ گردشگری افزود: غذا در همه دنیا یکی از جاذبه های مهم گردشگری است و برای گردشگرتان هم ردیف با سایر جاذبه های گردشگری است.

رحمانی موحد ادامه داد: چشیدن غذاهای کشورهای مختلف و آشنایی با سبک پخت آن به گردشگران این فرصت را می دهد تا حس جدیدی را تجربه کنند و از تنوع آن لذت ببرند.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگی خوراک در صنعت گردشگری یادآور شد: انتخاب مواد اولیه، نحوه پخت، تزئین و رنگ در غذا و زمانی که برای به دست آمدن آن صرف می شود می تواند بازتاب دهنده فرهنگ یک جامعه باشد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، همچنین گفت: غذا در جامعه ایرانی جایگاه بسیار بالایی دارد و تنوع غذایی در اقوام و استان های مختلف می تواند جاذب گردشگر باشد.

گفتنی است نخستین جشنواره سفره ایرانی، صنعت گردشگری منطقه دو به مدت سه روز و با شرکت استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در تبریز برگزار شد.