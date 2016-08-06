به گزارش خبرنگار مهر، محمد مددی ظهر شنبه در بازدید مجموعه خبرگزاری مهر و تبریک هفته خبرنگار به خبرنگاران فعال در این مجموعه گفت: این رسانه مسئولیت پذیر بوده و به رسالت خبری خود اهمیت می دهد و این یک امتیاز برای خبرگزاری مهر در استان همدان است.

مددی با بیان اینکه خبرنگاران چشم بیدار جامعه هستند، گفت: ورود خبرگزاری مهر در زمینه نگارش گزارش و تجزیه و تحلیل مسائل روز در استان مناسب است و سایر رسانه‌ها کمتر در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند.

وی در ادامه ترویج فرهنگ استاندارد و اطلاع رسانی به مردم را در گرو تعامل و هم افزایی با اصحاب رسانه دانست و تاکید کرد: استاندارد باید به مطالبه ملی تبدیل شود.

مددی با اشاره به اینکه خبرنگار به دنبال تامین منافع مردم است، افزود: مجموعه اداره استاندارد برای فرهنگ سازی و ارتقا جایگاه استاندارد در جامعه نیازمند تعامل با رسانه ها است.

مدیر کل استاندارد استان همدان تعامل خبرگزاری مهر و این سازمان را خوب توصیف کرد و افزود: باید این تعامل با شتاب بیشتری صورت پذیرد و در این راستا آماده همکاری بیشتر با این مجموعه هستیم.

وی در ادامه بااشاره به اینکه ساختار نرم افزاری و سخت افزاری مجموعه استاندارد در سطح کلان با هم همخوانی ندارد، افزود: استاندارد در همه زمینه ها باید ورود پیدا کند و این ممکن نیست مگر با همکاری اصحاب رسانه و باید از ظرفیت مطبوعات برای رسیدن به اهداف بهره بگیریم.

مددی تامین منافع مردم را هدف مشترک رسانه و اداره استاندارد معرفی کرد و افزود: استاندارد باید به مطالبه ملی تبدیل شود تا هدف اصلی این سازمان یعنی بستر استانداردسازی در کشور هموار شود.

سرپرست خبرگزاری مهر در استان همدان نیز با قدردانی از مدیرکل استاندارد استان همدان در همراهی با اهالی رسانه، عنوان کرد: موفقیت هر مجموعه در نحوه ارتباط گیری آن مجموعه با رسانه ها نهفته است.

پروین قادری دانشمند با بیان اینکه خبرگزاری مهر در استان همدان تلاش برای رفع مشکلات اجتماعی و ارائه راهکار به مدیران در اجرای بهتر امور را هدف قرارداده است، گفت: خبرگزاری مهر همراه مدیران و همگام با آنها برای توسعه استان همدان قدم بر می دارد.