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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۱۰

برای رویارویی با گسترش فولاد تبریز؛

ترکیب پرسپولیس اعلام شد/سرخپوشان همچنان بدون تغییر

ترکیب پرسپولیس اعلام شد/سرخپوشان همچنان بدون تغییر

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای رویارویی با گسترش فولاد تبریز در شرایطی اعلام شد که برانکو ایوانکویچ همچنان قصد ندارد به ترکیب تیمش دست بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس بعد از ظهر امروز در سومین جدال فصل خود به مصاف گسترش فولاد تبریز خواهد رفت. ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای این مسابقه به شرح زیر است.

علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، محمد انصاری، محسن ربیع‌خواه، حسین ماهینی، کمال کامیابی نیا، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده،امید عالیشاه، علی علیپور و وحید امیری ۱۱ بازیکنی هستند که در بازی امروز برای پرسپولیس به میدان می‌روند.

برانکو ایوانکویچ که فعلا قصد ندارد به ترکیب تیمش دست بزند، همچنان مهدی طارمی، ساسان انصاری، احمد نوراللهی، پریموف و پلیانسکی را نیمکت نشین کرده است.

کد مطلب 3733305

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