آموزش و پرورش خوزستان موفق به کسب رتبه دوم مسابقات قرآن و نماز شد

محمد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش این مسابقات در توسعه و ترویج فرهنگ غنی قرآن و نماز در بین نوجوانان و جوانان افزود: استان خوزستان با کسب ۹۳ امتیاز بعد از استان خراسان رضوی که ۱۰۶ امتیاز به دست آورده است، در جایگاه دوم کشور قرار گرفتند و استانهای قم با ۸۳ امتیاز، آذربایجان شرقی با ۷۴ امتیاز و اصفهان با ۶۰ امتیاز به ترتیب رتبه های سوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

تقی زاده توضیح داد: استان خوزستان با اعزام ۷۲ دانش آموز به مسابقات موفق به کسب ۹ رتبه اول کشوری در رشته های حفظ عمومی، حفظ ۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، اذان، تفسیر قرآن کریم، صحیفه سجادیه، قرائت تحقیق، ۹ رتبه دوم در رشته های حفظ عمومی، احکام، صحیفه سجادیه، تفسیر قرآن کریم، اذان، قرائت تحقیق و ترتیل، یک رتبه سوم در رشته حفظ کل قرآن، دو رتبه چهارم در نهج البلاغه و قرائت تحقیق و پنج رتبه پنجم در رشته های حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، مداحی، قرائت تحقیق و صحیفه سجادیه را به خود اختصاص داد که جمع این مقام ها ۲۶ رتبه می شود.

وی در مورد مراحل برگزاری این مسابقات گفت: در مرحله اول آموزشگاهی بیش از ۳۹۰ هزار نفر دانش آموز شرکت کردند که در مرحله دوم ۲۰۰ هزار نفر از پذیرفته شدگان با هم به رقابت پرداختندکه برترین ها در مرحله جشنواره های قطبی که شش جشنواره در هفتکل، سوسنگرد و شادگان برگزار شد چهار هزار و ۵۰۰ نفر به رقابت پرداختند. در مرحله نخبگان استانی که به عنوان مرحله پایانی استان خوزستان و به میزبانی زیدون برگزار شد بیش از ۷۰۰ دانش آموز شرکت کننده ۷۲ نفر به مسابقات کشوری اعزام شدند و ۲۶ نفر از افراد اعزامی حائز رتبه کشوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات به جز رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ ویژه، که دانش آموزان مقطع متوسطه اول هم حضور داشتند بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم برگزار شد.

سی و چهارمین دوره مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در دو بخش پژوهشی (غیر آوایی) و آوایی در استان های خراسان رضوی و همدان برگزار شد. در این دوره مسابقات ۳۲ استان حضور داشتند که با حضور تیم دانش آموزان استثنایی در مجموع ۳۳ تیم شرکت کردند.