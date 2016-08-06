به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست از سلسله نشستهای ارتباطات صدرایی با عنوان «رهیافتهای ممکن به پردازش فلسفه ارتباطات انسانی از منظر صدرا» با سخنرانی دکتر محسن بدره ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
بدره در این نشست، پنج رهیافت و شیوه را برای پردازش ارتباطات انسانی پیشنهاد داد. رهیافت اول، نگاه به موضوعات جدید ارتباطات و وضعیتهای جدید ارتباطات انسانی از نگاههای فلسفی فلاسفه قدیم به امر ارتباطی است. وی افزود: روش فلسفی هر فیلسوف، خود مبنای پردازش ارتباط درونفردی و آنگاه میانفردی با حقیقت است؛ مثلا برای افلاطون روش مکالمه و گفتگو نه تنها روش ارتباط است، بلکه شاید به گونهای بتوان آن را غایت ارتباط نیز دانست.
بدره، رهیافت دوم را، پردازش نظری و استفاده از مفهوم سنت پردازشهای ارتباطی دانست و نمونه آن را، کتاب Theorizing Communication، اثر رابرت کریگ بیان کرد. وی افزود: سنتهای کریگ که به ساحتهای نمادین و فرهنگ انسانیِ ارتباطات میپردازند، عبارتند از: سنتهای بلاغی، نشانهشناختی، پدیدارشناختی، سیبرنتیک، اجتماعی- فرهنگی، انتقادی و اجتماعی- روانشناختی.
نویسنده کتاب تخته پارهها، به رهیافت سوم، تاریخ ایده ارتباط انسانی، اشاره کرد و گفت: تاریخ ایده ارتباط انسانی باید در سنتهای معرفتیِ منجر به صدرا مانند گونههای حکمت، منطقه، کلام، تفسیر، ادبیات و ... بررسی و پردازشهای جدید او مشخص شود.
وی فراگفتمان و فرانظریه ارتباطی را به عنوان رهیافت چهارم در پردازش فلسفه ارتباطات انسانی مطرح کرد و گفت: در این رهیافت، باید مؤلفههای معرفتشناختی، پراکسیولوژی، اکسیولوژی و انتولوژی مورد بررسی قرار گیرد.
بدره، رهیافت پنجم را «فرانظریه ورزیهای تطبیقی» بیان کرد و افزود: در این رهیافت، بررسی ادبیات فلسفه ارتباطات در فلسفهها و فرانظریههای نزدیک اهمیت دارد.
در پایان این نشست، بدره پیشنهادهایی درباره چگونگی پرداختن به فلسفه ارتباطات انسانی از منظر صدرا ارائه داد که عبارت بودند از:
- تألیف کتابی که در آن، گزینش متون، تنها از آثار ملاصدرا در حوزههای حکمت، عرفان، شعر، موعظه، تفسیر، کلام و ... صورت گیرد، سپس پروژه هایی برای فرانظریه ورزی و نظریه ورزی ارتباطات پیشنهاد شود.
- تهیه مدل یا متامدل ارتباطی ملاصدرا (ارتباط شناسی صدرایی)
- تشخیص ضد ارتباطها از منظر صدرا تا ارتباط اصیل و ضد ارتباط از منظر صدرا مشخص شود.
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