به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های ارتباطات صدرایی با عنوان «رهیافت‏‌های ممکن به پردازش فلسفه ارتباطات انسانی از منظر صدرا» با سخنرانی دکتر محسن بدره ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار ‌‏شد.

بدره در این نشست، پنج رهیافت و شیوه را برای پردازش ارتباطات انسانی پیشنهاد داد. رهیافت اول، نگاه به موضوعات جدید ارتباطات و وضعیت‏های جدید ارتباطات انسانی از نگاه‏‌های فلسفی فلاسفه قدیم به امر ارتباطی است. وی افزود: روش فلسفی هر فیلسوف، خود مبنای پردازش ارتباط درون‌‏فردی و آنگاه میان‏‌فردی با حقیقت است؛ مثلا برای افلاطون روش مکالمه و گفتگو نه تنها روش ارتباط است، بلکه شاید به گونه‏‌ای بتوان آن را غایت ارتباط نیز دانست.

بدره، رهیافت دوم را، پردازش نظری و استفاده از مفهوم سنت پردازش‏های ارتباطی دانست و نمونه آن را، کتاب Theorizing Communication، اثر رابرت کریگ بیان کرد. وی افزود: سنت‏های کریگ که به ساحت‏های نمادین و فرهنگ انسانیِ ارتباطات می‏‌پردازند، عبارتند از: سنت‏های بلاغی، نشانه‌‏شناختی، پدیدارشناختی، سیبرنتیک، اجتماعی- فرهنگی، انتقادی و اجتماعی- روان‏شناختی.

نویسنده کتاب تخته پاره‌ها، به رهیافت سوم، تاریخ ایده‌ ارتباط انسانی، اشاره کرد و گفت: تاریخ ایده ارتباط انسانی باید در سنت‏های معرفتیِ منجر به صدرا مانند گونه‏‌های حکمت، منطقه، کلام، تفسیر، ادبیات و ... بررسی و پردازش‏های جدید او مشخص شود.

وی فراگفتمان و فرانظریه ارتباطی را به عنوان رهیافت چهارم در پردازش فلسفه ارتباطات انسانی مطرح کرد و گفت: در این رهیافت، باید مؤلفه‏های معرفت‏‌شناختی، پراکسیولوژی، اکسیولوژی و انتولوژی مورد بررسی قرار گیرد.

بدره، رهیافت پنجم را «فرانظریه ورزی‏های تطبیقی» بیان کرد و افزود: در این رهیافت، بررسی ادبیات فلسفه ارتباطات در فلسفه‌‏ها و فرانظریه‌‏های نزدیک اهمیت دارد.

در پایان این نشست، بدره پیشنهادهایی درباره چگونگی پرداختن به فلسفه ارتباطات انسانی از منظر صدرا ارائه داد که عبارت بودند از:

- تألیف کتابی که در آن، گزینش متون، تنها از آثار ملاصدرا در حوزه‌های حکمت، عرفان، شعر، موعظه، تفسیر، کلام و ... صورت گیرد، سپس پروژه‏ هایی برای فرانظریه ورزی و نظریه ‏ورزی ارتباطات پیشنهاد شود.

- تهیه مدل یا متامدل ارتباطی ملاصدرا (ارتباط شناسی صدرایی)

- تشخیص ضد ارتباط‏ها از منظر صدرا تا ارتباط اصیل و ضد ارتباط از منظر صدرا مشخص شود.